الإحصاء: تباطؤ التضخم في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إيجارات المساكن وأسعار الوقود واصلت تأثيرها على معدل التضخم في السعودية، الذي بلغ خلال شهر يوليو 2.3% على أساس سنوي، متباطئاً من 2.7% في يونيو .



وبحسب صحيفة الوئام السعودية؛ فقد جاء هذا التباطؤ النسبي نتيجة انخفاض أسعار تجهيزات المنازل والملابس والخدمات الشخصية، وكذلك الاتصالات، بحسب الهيئة، في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.3% في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بشكل خاص والذي بلغت نسبته 21.1%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، وخدمات النقل 6.8%، والتعليم 1.8%، بينما ارتفعت أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.5%.