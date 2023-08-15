لبنان يدعو إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه

أعربت لبنان عن إدانتها الشديدة الاعتداء الارهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز الإيرانية"، مبدية أسفها "لسقوط أربع ضحايا مدنيين وإصابة عدد آخر من الجرحى.



وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ، في بيان لها الي إيران حكومة وشعبا ب"أحر التعازي لا سيما من أسر الضحايا"، ومتمنية "الشفاء العاجل للمصابين"،

واشارت الى ان "هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تنفيذه يهدف الى زعزعة الاستقرار في إيران"، مشددة على "أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".