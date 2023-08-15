العثور على جثة شاب غريق بنهر النيل بالمنيا

عثر الأهالي على جثة غريق طافية بالمجري المائي لنهر النيل في مدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد هوية الجثة التي تم نقلها إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة بالعثور على جثة شخص طافية فوق سطح المياه بمجرى نهر النيل بمدينة المنيا.

انتقلت قوات الانقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر يبلغ في الخمسينات من عمره، ولم يستدل على هويته جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد هوية الغريق.