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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الفرق بين شيرى تيجو 3 وجيلي جى اكس ٣ برو 2024 ..احذر علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

زادت مبيعات سيارات  فولكس فاجن ID.3 الكهربائية الجديدة ، التي تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، بنسبة 3 مرات عن الشهر الماضي في الصين ، ويعود ارتفاع مبيعات سيارات  فولكس فاجن ID.3 في الصين الي الاستراتيجية التي اتبعتها فولكس فاجن من اجل تخفيض أسعار سياراتها بهدف زيادة مبيعاتها من شهر يوليو من العام الجاري .

 

طرمبة البنزين هي المسؤولة عن تغذية المحرك بالوقود من أجل استخراج قوة دفع السيارة، وهي من الأجزاء الهامة جدا في منظومة عمل السيارة، وبدون طرمبة البنزين لن تعمل السيارة، واذا ظهر بها احد الأعطال يؤدي ذلك إلي عدم عمل محرك السيارة بكفاءة ، ووصول الوقود اللازم  الي عملية الحرق للمحرك بشكل سليم .

 

 يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من موديلات السيارات موديل 2024 ، والتي تظهر لأول مرة في سوق السيارات المصري، ويبحث المواطنين عن تلك السيارات لما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة، بالإضافة إلي ظهورها بتصميمات جذابة وشبابية ، ومن ضمن هذه السيارات شيري تيجو 3  و جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 .

 

أعلنت شركة هافال الصينية عن سياراتها الجديدة هافال H5 ، وتنتمي  هافال H5 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مجهزة للسير علي الطرق الغير مؤهلة والصحراوية والوعرة ، وسيتم تقديم سيارة هافال H5 الـ SUV  الجديدة بالأسواق في 21 أغسطس من العام الجاري .

 

يباع داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات الصانع الأمريكي للسيارات، ويرغم في اقتناءها الكثير من المصريين من هواه اقتناء السيارات الممزة ذات المكانة المرتفعة ، من تلك السيارات لينكون تاون كار موديل موديل 1993 ، وتنتمي تاون كار الي فئة السيارات السيدان الأمريكية كبيرة الحجم، وتظهر بتصميم متميز ، وبشكل أكثر شراسة .

 

يُقدّم صناع السيارات الألمانية مختلف أنواع السيارات داخل السوق المصرية بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو الهاتشباك أو كروس اوفر، ودائما ما يبحث المواطنين المصريين ومنهم فئه الشباب عن سيارات تناسب احتياجاتهم وتساعدهم عن التنقل والذهاب الي أعمالهم بدون تكلفة مرتفعة، وبسيارات ذات تصميم شبابي ورياضي مميز ، ومنها سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك.

 

انتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة خلال الفترة الماضية عدد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وهذه الإصدارات لم تكن متوافرة داخل سوق السيارات المصري المصري، وتتواجد الآن لأول مرة، ويعود ذلك الي العقبات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، ومن ضمن هذه السيارات سيتروين C4X موديل 2023 .

فولكس فاجن ID 3 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين طرمبة البنزين شيري تيجو 3 جيلي جى اكس ٣ برو جيلي جى اكس ٣ برو 2024 هافال H5 لينكون تاون كار فولكس جولف الهاتشباك سيتروين C4-X الكروس أوفر

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