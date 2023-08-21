نشرة الفن| حقيقة وفاة الفنان عادل إمام.. إيمي سمير غانم تثير الجدل حول أيتن عامر وطليقها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة وفاة الفنان عادل إمام، وإيمي سمير غانم تثير الجدل حول علاقة أيتن عامر وطليقها، ومتابعة تحرج داليدا خليل بسبب دينا الشربيني.

تسببت متابعة في تعليق لها على فيديو للممثلة اللبنانية داليدا خليل في حالة من الحرج، ردا على ظهورها مؤخرا في صور مع الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي، وحضورها حفله في بيروت.

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل خلال الساعات الماضية، حول حقيقة عودة الفنانة أيتن عامر لطليقها ووالد أطفالها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب صورة جمعتهم سويا.

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية حول حقيقة مرض الفنان عادل إمام، وحالته الصحية بسبب كثرة الأنباء المتداولة عنه منها وفاته مؤخرا.

شهد الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في لبنان العديد من المواقف والتفاصيل أبرزها تكريمه من قبل تطبيق أنغامي للموسيقى كأكثر فنان استماعا في الوطن العربي.

أصدرت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام.