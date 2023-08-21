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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| حقيقة وفاة الفنان عادل إمام.. إيمي سمير غانم تثير الجدل حول أيتن عامر وطليقها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة وفاة الفنان عادل إمام، وإيمي سمير غانم تثير الجدل حول علاقة أيتن عامر وطليقها، ومتابعة تحرج داليدا خليل بسبب دينا الشربيني.

 

مش هتبقي دينا الشربيني.. متابعة تحرج داليدا خليل في حفل عمرو دياب

تسببت  متابعة في تعليق لها على فيديو للممثلة اللبنانية داليدا خليل  في حالة من الحرج، ردا على ظهورها مؤخرا في صور مع الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي، وحضورها حفله في بيروت. 

 

إيمي سمير غانم تثير الجدل حول عودة أيتن عامر وطليقها

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل خلال الساعات الماضية، حول حقيقة عودة الفنانة أيتن عامر لطليقها ووالد أطفالها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب صورة جمعتهم سويا. 

 

الراجل كويس .. أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية حول حقيقة مرض الفنان عادل إمام، وحالته الصحية بسبب كثرة الأنباء المتداولة عنه منها وفاته مؤخرا. 

 

1.5 مليار استماع.. رقم قياسي وراء تكريم عمرو دياب في حفل بيروت

شهد الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في لبنان العديد من المواقف والتفاصيل أبرزها تكريمه من قبل تطبيق أنغامي للموسيقى كأكثر فنان استماعا في الوطن العربي.

 

الشركة المنظمة تبرئ عمرو دياب من تعهدات منع كتابة سلبيات حفله ببيروت

أصدرت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام.

عادل إمام الهضبة عمرو دياب الساحل الشمالي الفنانة ايتن عامر اللبنانية داليدا خليل الفنانة إيمي سمير غانم

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