أخبار السيارات | أرخص سيارة عائلية بـ 7 مقاعد..أسعار نيسان صني 2024.. تبدأ من 399 ألف جنيه أرخص 5 سيارات في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الموديلات والتصميمات المطروحة في السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة السيارات العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة.

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، بحسب علامات التجارية وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، بالاضافة إلى عامل مهم وهوعنصر السعر والذي يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 من 485.400 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 551 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر سيارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات.

استطاعت شركة لامبورجيني الإيطالية وعملاقة تصنيع السيارات الرياضية والخارقة، أن تقدم حزمة من الطرازات القوية والفريدة، ومنها، السيارة الشهيرة لامبورجيني افنتادور وهوراكان، وغيرها مثل افنتادور S وردستر، إلى جانب السيارة أوروس التي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام من الطراز الفاخر.

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامة التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكلي الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى أنظمة الدفع بين الامامي والخلفي، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي داخل السوق المصري يتراوح بين 825 الف جنيه، و 975 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، ولكن مع قيمة الاوفر برايس الغير رسمية والتي يفرضها بعض التجار والموزعين وصل سعر السيارة السوقي بين الي مليون و80 ألف جنيه وبداية من مليون جنيه.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW العديد من السيارات الفوية والمتنوعة حول العالم، سواء من عائلة السيدان ابرزها الفئة الخامسة والسابعة، وغيرها من طرازات M القوية، إلى جانب تصميمات الهاتشباك، والرياضية المتعددة الاسخدام مثل عائلة X الشهيرة والتي تبدأ من X1 حتى X7 صاحب القدرات المميزة.

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة والتي تنتمي إلى فئة الـ بيك أب، تراجعا في أسعار الأوفر برايس غير الرسمية المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، حيث تراجعت هذه القيمة بنسبة بلغت 75 ألف جنيه عن بعض الفئات المقدمة بالسوق المصري.