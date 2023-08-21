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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص سيارة عائلية بـ 7 مقاعد..أسعار نيسان صني 2024.. تبدأ من 399 ألف جنيه أرخص 5 سيارات في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للعائلة .. أرخص سيارة بـ 7 مقاعد في مصر |صور

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الموديلات والتصميمات المطروحة في السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة السيارات العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة.

 

تبدأ من 399 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر بينهم ميتسوبيشي وتويوتا

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، بحسب علامات التجارية وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، بالاضافة إلى عامل مهم وهوعنصر السعر والذي يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير.

أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر ..صور

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 من 485.400 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 551 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر سيارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات.

 

بقدرة تعادل 1000 حصان.. لامبورجيني تكشف عن أول سياراتها الكهربائية

استطاعت شركة لامبورجيني الإيطالية وعملاقة تصنيع السيارات الرياضية والخارقة، أن تقدم حزمة من الطرازات القوية والفريدة، ومنها، السيارة الشهيرة لامبورجيني افنتادور وهوراكان، وغيرها مثل افنتادور S وردستر، إلى جانب السيارة أوروس التي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام من الطراز الفاخر.

 

5 سيارات دفع رباعي "زيرو" تبدأ من 985 ألف جنيه |صور

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامة التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكلي الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى أنظمة الدفع بين الامامي والخلفي، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

 

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي داخل السوق المصري يتراوح بين 825 الف جنيه، و 975 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، ولكن مع قيمة الاوفر برايس الغير رسمية والتي يفرضها بعض التجار والموزعين وصل سعر السيارة السوقي بين الي مليون و80 ألف جنيه وبداية من مليون جنيه.

 

بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW العديد من السيارات الفوية والمتنوعة حول العالم، سواء من عائلة السيدان ابرزها الفئة الخامسة والسابعة، وغيرها من طرازات M القوية، إلى جانب تصميمات الهاتشباك، والرياضية المتعددة الاسخدام مثل عائلة X الشهيرة والتي تبدأ من X1 حتى X7 صاحب القدرات المميزة.

 

تراجع الأوفر برايس لـ شيفروليه الدبابة .. اعرف سعرها

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة والتي تنتمي إلى فئة الـ بيك أب، تراجعا في أسعار الأوفر برايس غير الرسمية المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، حيث تراجعت هذه القيمة بنسبة بلغت 75 ألف جنيه عن بعض الفئات المقدمة بالسوق المصري.

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