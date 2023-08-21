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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مركز تعليم الكبار بعين شمس يختتم فعاليات دورة إعداد المدربين 

صدى البلد

اختتم مركز تعليم الكبار بالجامعة فعاليات دورة إعداد المدربين لنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية والتي عقدت في الفترة من 8 إلى 17 أغسطس 2023 بمقر كلية التربية، برعاية غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، وصفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس؛  وبالتنسيق مع وكالة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلة في  علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية، ووحدة محو الأمية بكلية التربية ممثلة في د.صهيب شحتة مدير الوحدة، وبإشراف وتنفيذ مركز تعليم الكبار في الجامعة ممثلا في د.إسلام السعيد مدير المركز.

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تأتي هذه الدورة انطلاقًا من الدور الرائد لجامعة عين شمس ولمركز تعليم الكبار بالجامعة في إعداد كوادر من المدربين قادرين على تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية وغيرها من المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تعد هذه الدورة تجسيدًا للجهود المبذولة من قبل الجامعة ومركز تعليم الكبار في تعزيز مفهوم التعلم المستمر مدى الحياة للجميع وتطوير المهارات.

وقد قام بالتدريب في هذه الدورة كلٌ من؛  عاشور عمري أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة عين شمس ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د.محمد السيد علي مدير مؤسسة العربية للاستشارات التربوية والتدريب والمدرب المعتمد من عدة جهات، أ.سمر سعودي رئيس مجلس إدارة باوندليس للتدريب وريادة الأعمال والمدربة المعتمدة من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ومن عدة جهات.

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