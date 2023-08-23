ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما، هي أعراض خفيفة، ويتماثلان للشفاء.

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وحسب ما نشره موقع theglobeandmail نرصد لكم أعراض متحور كورونا الجديد EG.5؟



وقال المسئولون إن أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 كانت متوافقة مع أعراض COVID-19 العامة ، التي تشمل التهاب الحلق والحمى أو القشعريرة وسيلان الأنف وضيق التنفس وآلام العضلات أو الجسم والصداع أو فقدان الرائحة أو التذوق.