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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|نظارة ذكية تقيس ضربات القلب ونسبة الأكسجين.. "ميتا" تنهي إحدى خدمات فيسبوك الأسطورية

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موبايل جديد من Nokia للشباب.. بسعر 1700 جنيه

على الرغم من أن هواتف نوكيا Nokia الذكية قد تكون مملة للبعض وبألوان قاتمة، إلا أنه لا يمكنك تجاهل الهواتف feature phones الرائعة التي تطلق عليها العلامة التجارية. 

 

صدمة للجمهور.. تأخير في وصول سلسلة iPhone 15

تستعد شركة أبل لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 15 في غضون شهر واحد فقط، ومن المتوقع أن يبدأ شحن الهواتف الجديدة في الأسبوع التالي للإعلان، ومع ذلك، هناك احتمال حدوث تأخير في الطراز الأعلى iPhone 15 Pro Max.

 

تنقذ حياتك.. نظارة جديدة تقيس ضربات القلب ونسبة الأكسجين

تستعد شركة Meizu لإطلاق نظارات ذكية يمكنها قياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم.

 

مش هتعرف تفرقها عن البشر.. أشهر الروبوتات في عالم الذكاء الاصطناعي

تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، وأصبح من الصعب التمييز بين الروبوتات والبشر في العديد من المجالات، وفيما يلي أشهر روبوتات الذكاء الاصطناعي التي قد تفاجئك بقدرتها على التقليد:

 

ازاي تحافظ على هاتفك من الخدوش في الشاشة

يمكن أن تتسبب الخدوش في شاشة الهاتف في إفساد المظهر العام للهاتف، وقد تؤثر أيضًا على جودة الرؤية. لذلك، من المهم اتخاذ بعض الخطوات للحفاظ على هاتفك من الخدوش.

اعرف قبل أي حد..تسريبات تكشف عن سلسلة السامسونج الأسطورية Galaxy S24

أكدت تسريبات جديدة أن سامسونج Galaxy S24 Ultra قد يتميز بشاشة أكثر سطوعًا من أي هاتف ذكي آخر في السوق.

 

أروش موبايل أندرويد يشبه الـ iPhone في تصميمه وقدراته..بنص السعر

أطلقت شركة Nothing، التي أسسها مؤسسا OnePlus كارل باي وميتش لاند، هاتفها الثاني، Nothing Phone 2، في يوليو 2023. يتميز الهاتف بتصميم شفاف فريد من نوعه، ومجموعة من المواصفات الرائدة، مما يجعله منافسًا قويًا لأجهزة آيفون الرائدة.

 

وداعا Messenger Lite.. "ميتا" تقتل إحدى خدماتها الأسطورية 

أطلقت شركة ميتا Meta الأمريكية، نسخة خفيفة من تطبيق فيسبوك ماسنجر تستهدف أجهزة أندرويد، في أكتوبر 2016 تحت اسم Messenger Lite، وبعد 7 سنوات من العمل على الهواتف المنخفضة المواصفات تعتزم عملاقة التواصل الاجتماعي إغلاق تطبيق المراسلة الفورية "لايت" قريبا.


بطارية عملاقة وشاشة كبيرة.. شاومي تطرح أحدث هواتفها بـ6000 جنيه فقط

أحدث هاتف شاومي الجديد Redmi 12 5G، ضجة كبيرة في قطاع الهواتف الذكية بأسعار معقولة، بعد أن باعت الشركة الصينية 300 ألف وحدة من الهاتف في أول عملية بيع له في السوق الهندى.

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