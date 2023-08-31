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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي.. أفضل 5 أجهزة تابلت لطلبة المدارس والجامعات

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ 2600 جنيه.. عرض على أفضل موبايل من إنفينيكس

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

 

هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي.. اعرف السبب

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023 ، ولم تكن الأرقام جيدة. انخفض الإيرادات الإجمالية بنسبة 4٪ ، مع لعب أعمال الهواتف الذكية دورًا رئيسيًا في الرقم المنخفض. بين أبريل ويونيو 2023 ، باعت شاومي هواتف أقل بنسبة 15.8٪   من الأجهزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

أفضل 5 أجهزة تابلت لطلبة المدارس والجامعات

مع تطور التعليم الرقمي، أصبحت الأجهزة اللوحية أداة مهمة للطلبة في المدارس والجامعات. فهي توفر للطلبة إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدوات التعليمية بسهولة، كما أنها يمكن استخدامها لإنجاز المهام والأنشطة المختلفة.

 

أفضل أجهزة لابتوب يمكنك شراؤها في 2023

مع تطوّر التكنولوجيا، أصبحت أجهزة اللابتوب أكثر قوة وكفاءة، مما يجعلها أداة ضرورية لمختلف الاستخدامات، من العمل والدراسة إلى الترفيه والألعاب.

 

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

في خطوة جريئة لمواكبة المنافسين، تستعد إنستجرام  لزيادة الحد الأقصى لطول مقاطع ريلز الخاصة بها إلى 10 دقائق، وفقًا لمطور الأجهزة المحمولة ألساندرو بالوزي. حاليًا، تبلغ مدة مقاطع ريلز 3 دقائق، وهذه التغييرات لن تمنح إنستجرام ميزة فحسب، بل ستجبرنا أيضًا على إعادة التفكير في كيفية تصنيف منصات التواصل الاجتماعي.

 

اعرف أول حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة سامسونج S24

كشفت التسريبات عن سلسلة هواتف الفلاجشيب القادمة من سامسونج، ستستخدم  شركة سامسونج الكورية الجنوبية معالج Exynos 2400 في أوروبا لسلسلة Galaxy S24، بينما سيحصل Galaxy S24 Ultra على معالج Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

 

ازاي تخفي شبكة الـ WiFi عشان محدش يسرقها

 

هناك عدة طرق لإخفاء شبكة الـ WiFi ومنع الآخرين من سرقتها. 

 

بـ 3500 جنيه فقط..اشتري الموبايل الأسطورة Note 12

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

 

اعرف إزاى تشغل تطبيقاتك المفضلة على سامسونج Galaxy Z Flip 5

أكبر ترقية حصل عليها هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 5 مقارنة بهواتف الشركة السابقة القابلة للطي بشكل صدفي هي شاشة العرض الخارجية التي أصبحت أكبر بكثير، ولسوء الحظ، لا يمكنك تشغيل جميع تطبيقات أندرويد على شاشة الغلاف هذه، ولكن ستتيح لك خدعة بسيطة إضافة اختصارات وتشغيل أي تطبيق على شاشة غلاف Z Flip 5.

 

بخصم مذهل.. عرض قوى على جوال شاومي Redmi 12C 


تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

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