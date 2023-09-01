أخبار التعليم.. رضا حجازي يعلن 6 إجراءات عاجلة استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الأوراق المطلوبة للتسجيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك لاستعراض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الجامعة واحدة من أهم الجامعات الدولية الذكية، والغرض من إنشائها توفير تعليم دولى بشكل مختلف، وجذب الطلاب راغبي السفر للخارج للبحث عن تعليم جيد.

قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن إعلان جامعة القاهرة تقليص سنوات الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة، أثار جدلا بشكل خاص، لأن البعض لم يفهمه لأنه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5، وهذا ليس صحيحا، إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.