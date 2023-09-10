عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة في مبادرة الإحلال.. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة في مبادرة الإحلال .. الحق الفرصة

تضم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات، ولعل من أبرز الإصدارات المطروحة النسخة بي واي دي F3، والتي تتصدر قائمة الطرازات الارخص سعرًا داخل المبادرة.

 

للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة بأقل سعر ممكن، وفقًا لمستوى الدخل الخاص بكل شخص، وذلك لتلبية احتياجات التنقل وانجاز الكثير من الوقت والجهد، وتتنوع الطرازات المقدمة في سوق السيارات بين السيدان والهاشتباك وغيرها، ولكن تبقى النقطة الفاصلة في هذا الموضوع هي السعر.

 

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

تعتبر السيارة جيلي جيومتري C واحدة من أبرز السيارات الكهربائية في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني عبر فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و288 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة من أحدث إصدارات العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

 

تويوتا كورولا «الجمل» موديل 2003 بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، والشهيرة باسم الـ"جمل"، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات إلكترونيًا، ويبدوا من الصور التي تم عرضها، أن السيارة تتمتع بحالة خارجية جيدة، على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل الخاصة بها.

 

تركب مرسيدس GLE ولا BMW X5 2023 .. مقارنة كاملة

تقدم شركة مرسيدس وBMW الالمانية، الكثير من الطرازات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، حيث تتنوع بين اطلالة السيدان، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية، مثل النسخة GLE والسيارة BMW X5 موديل 2023 من فئة الـ SUV.

 

100 ألف جنيه أوفر برايس على سوزوكي ديزاير.. اعرف سعرها الجديد

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من الطرازات في مصر، ومن بينها النسخة "ديزاير" والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 429.900 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال حتى 544.900 جنيه للفئة الأخيرة كاملة التجهيزات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي.

 

كيا و MG رقم 1 .. أكثر 5 سيارات كروس اوفر في مصر

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية من فئة الـ"كروس اوفر" في مصر خلال الـ 7 اشهر الاولى من العام الجاري 2023، وتعد هذه الفئة من اشهر الفئات المقدمة محليًا نسبه إلى تصميمها الرياضي ومساحتها الرحبة إلى جانب ارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تنوع السيارات المطروحة في المصري بين السيدان والهاتشباك والـ SUV والتي تلقى ترحيب كبير ايضا.

 

كارلوس ساينز نجم فيراري يتعرض لحادث سرقة بالملايين .. ماذا حدث ؟

تعرض الإسباني كارلوس ساينز قائد فيراري، إلى حادث سرقة بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى "فورمولا1" تحديدًا في مدينة مونزا الايطالية، حيث اعترضه 3 رجال وقاموا بسرقة ساعته الشخصية والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة.

 

أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2023 في مصر

طرحت شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية نسختها 408 موديل 2023، وتعد هذه السيارة هي النسخة الاحدث بين اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تقدم عبر تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى لمسه عصرية تتسم بالعدوانية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بمشاركة زعماء العالم.. لحظة وصول الرئيس السيسي لوضع إكليل من الزهور على ضريح غاندي

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة.. و5 عربيات مستعملة تحت 150 ألف جنيه.. وأسعار موديلات ميتسوبيشي الجديدة

أخبار السيارات|اشتر عربة سعرها 100 ألف فقط.. أرخص سيارة زيرو في مصر موديل 2024

أخبار السيارات.. قصة هروب كارلوس غصن وأسعار ميني كوبر الهاتشباك 2024

أخبار السيارات| بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري ... مشهد لا يصدق لمغامر روسي

وكيل سيات فى مصر ينفي وقف التصنيع ويؤكد استمرار الإنتاج العالمي

أخبار السيارات| أرخص SUV تقدمها BMW في مصر.. سيارة كهربائية سعرها 126 ألف جنيه.. أصغر سيارة بالسوق موديل 2023

أخبار السيارات.. خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة.. فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة

أخبار السيارات |انخفاض أسعار السيارات في مصر "تفاصيل".. أرخص سيارة هاتشباك زيرو..5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه

ترشيحاتنا

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

زلزال عنيف يضرب سواحل جزر ماريانا الشمالية

الدنمارك.. اعتقال 60 شخصًا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

وفر 25 ألف جنيه .. اشتري "اريزو 5" الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ