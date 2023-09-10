أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة في مبادرة الإحلال.. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تضم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات، ولعل من أبرز الإصدارات المطروحة النسخة بي واي دي F3، والتي تتصدر قائمة الطرازات الارخص سعرًا داخل المبادرة.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة بأقل سعر ممكن، وفقًا لمستوى الدخل الخاص بكل شخص، وذلك لتلبية احتياجات التنقل وانجاز الكثير من الوقت والجهد، وتتنوع الطرازات المقدمة في سوق السيارات بين السيدان والهاشتباك وغيرها، ولكن تبقى النقطة الفاصلة في هذا الموضوع هي السعر.

تعتبر السيارة جيلي جيومتري C واحدة من أبرز السيارات الكهربائية في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني عبر فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و288 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة من أحدث إصدارات العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، والشهيرة باسم الـ"جمل"، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات إلكترونيًا، ويبدوا من الصور التي تم عرضها، أن السيارة تتمتع بحالة خارجية جيدة، على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل الخاصة بها.

تقدم شركة مرسيدس وBMW الالمانية، الكثير من الطرازات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، حيث تتنوع بين اطلالة السيدان، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية، مثل النسخة GLE والسيارة BMW X5 موديل 2023 من فئة الـ SUV.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من الطرازات في مصر، ومن بينها النسخة "ديزاير" والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 429.900 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال حتى 544.900 جنيه للفئة الأخيرة كاملة التجهيزات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي.

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية من فئة الـ"كروس اوفر" في مصر خلال الـ 7 اشهر الاولى من العام الجاري 2023، وتعد هذه الفئة من اشهر الفئات المقدمة محليًا نسبه إلى تصميمها الرياضي ومساحتها الرحبة إلى جانب ارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تنوع السيارات المطروحة في المصري بين السيدان والهاتشباك والـ SUV والتي تلقى ترحيب كبير ايضا.

تعرض الإسباني كارلوس ساينز قائد فيراري، إلى حادث سرقة بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى "فورمولا1" تحديدًا في مدينة مونزا الايطالية، حيث اعترضه 3 رجال وقاموا بسرقة ساعته الشخصية والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة.

طرحت شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية نسختها 408 موديل 2023، وتعد هذه السيارة هي النسخة الاحدث بين اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تقدم عبر تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى لمسه عصرية تتسم بالعدوانية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية.