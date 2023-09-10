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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنيين، فى ظل اضطراب سوق  المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاحد 10- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية، إضافة إلى أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء أو البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم فى بداية تعاملاتها حالة انخفاض وتراجع كبير حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا بين المواطنين 2,195 جنيهًا للبيع و 2,215 للشراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم هزة عنيفة علي مستوي جميع الأعيرة حيث هبط  عيار 12 وهو الأقل سعر فى المعدن الأصفر بيع 1200 فيما سجل للشراء حوالي 1240، ليكسر بذلك حالة الثبات التي سجلها الفترة الماضية عند 1300 جنيها حيث أن العرض والطلب هو العامل الرئيسي المؤثر في سعر الذهب في مصر.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600 جنيه.
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

سعر ضريبة الذهب في مصر

 ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،  وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

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