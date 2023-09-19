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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 إصدارات أوروبية في مصر..بـ 160 ألف جنيه اركب هاتشباك من ميتسوبيشي..سعر نيسان صني موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص MG زيرو في مصر .. تباع بهذا السعر

تسيطر السيارة MG 5 على رأس قائمة اصدارات العلامة التجارية، كأرخص سيارة موديل 2023 بين طرازاتها المطروحة في السوق المصري، حيث تنطلق محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 689.990 جنيه.

 

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 635 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر نسبة إلى الاعتمادية، باختلاف الفئات المقدمة والعلامات التجارية، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي والتسعير.

 

بـ 160 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي

تمكنت سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية من احتلال مكانة كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، والتي ظهرت في الكثير من الاصدارات، ومنها النسخة "كولت" موديل 1998، والتي تأتي باطلالة الهاتشباك الشهيرة.

 

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني من 510 الف جنيه لموديلات 2024، وذلك عن الفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 576 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان الاقتصادية.

 

أرخص 5 سيارات أوروبية.. زيرو تبدأ من 615 ألف جنيه

تتنوع السيارات الأوروبية المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل طراز، إلى جانب عامل السعر الذي يعد من اهم اركان العملية الشرائية.

 

قريباً في مصر .. مواصفات GAC إمباو الجديدة |صور

تواصل شركات تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، وذلك بعد تداول انباء تفيد باقتراب طرح النسخة إمباو الجديدة كليًا في السوق المصري، حيث تأتي هذه السيارة تحت علامة GAC التجارية،وعبر تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الرياضية.

 

بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

كشفت شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة MUSTANG " Mach-E Rally"،والتي تأتي بقدرات فنية كهربائية، مع تصميم خارجي من فئة الكروس اوفر، والذي يتناسب مع مفهوم الرالي الخاص بهذه النسخة.

 

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