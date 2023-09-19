أخبار السيارات| أرخص 5 إصدارات أوروبية في مصر..بـ 160 ألف جنيه اركب هاتشباك من ميتسوبيشي..سعر نيسان صني موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تسيطر السيارة MG 5 على رأس قائمة اصدارات العلامة التجارية، كأرخص سيارة موديل 2023 بين طرازاتها المطروحة في السوق المصري، حيث تنطلق محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 689.990 جنيه.

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر نسبة إلى الاعتمادية، باختلاف الفئات المقدمة والعلامات التجارية، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي والتسعير.

تمكنت سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية من احتلال مكانة كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، والتي ظهرت في الكثير من الاصدارات، ومنها النسخة "كولت" موديل 1998، والتي تأتي باطلالة الهاتشباك الشهيرة.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني من 510 الف جنيه لموديلات 2024، وذلك عن الفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 576 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان الاقتصادية.

تتنوع السيارات الأوروبية المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل طراز، إلى جانب عامل السعر الذي يعد من اهم اركان العملية الشرائية.

تواصل شركات تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، وذلك بعد تداول انباء تفيد باقتراب طرح النسخة إمباو الجديدة كليًا في السوق المصري، حيث تأتي هذه السيارة تحت علامة GAC التجارية،وعبر تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الرياضية.

كشفت شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة MUSTANG " Mach-E Rally"،والتي تأتي بقدرات فنية كهربائية، مع تصميم خارجي من فئة الكروس اوفر، والذي يتناسب مع مفهوم الرالي الخاص بهذه النسخة.