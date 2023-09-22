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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الجميع كان يعى ويعرف أن ملف التأمينات كان "مصيبة"، ولم يفكر أى مسؤول قبل الرئيس السيسى فى فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله.

 

مضاعفة التصدير.. الغرفة التجارية : هذا سر ارتفاع أسعار البصل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، سر زيادة أسعار البصل.

 

مصطفى قمر: مشكلتي مع طارق الشناوي من 20 سنة.. فيديو

قال الفنان مصطفى قمر إن أساس مشكلته مع الناقد الفنى طارق الشناوى، أن الأخير قال عنه أنه مطرب فاشل، معقبا "بينى وبينه مشكلة شخصية لها 20 سنة".

 

عيب محدش بيسمعني| مفاجأة بشأن أزمة السجائر

طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، مجلس النواب بإجراء التعديل التشريعي لضريبة السجائر، لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر الشركات، للإضافة إلى قلب الهرم التوزيعي.

 

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تستمر الدولة المصرية في تقديم يد العون والمساعدة على الأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات إعصار دانيال المدمر، وذلك في تقرير عرضته قناة "تن".

 

بكري: لن نتسامح مع من وضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم رفع اسم حسام الغمري من قوائم الارهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على أن الدولة المصرية متسامحة حتى مع من أساءوا واختلفوا.

 

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تعد بيانات هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الحالية، واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين، في ضوء رصد قطاع كبير حالة الطقس في الوقت الحالي مع اقتراب انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، والتوقعات العديدة حول إمكانية ظهور عاصفة التنين في مصر، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الهيئة. 

 

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

وجه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرا عاجلا بشأن حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في العالم بحركة الزلازل خلال الفترة الحالية، وتنبؤات العالم الهولندي في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الهزة الأرضية التي شهدتها مصر بالأمس وفقا لما أعلنت عنه مركز البحوث الفلكية المصرية. 

جهاز القاهرة الجديدة: طرح أراض للمستثمرين بمساحات 1000 فدان

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، عن الخطة التنموية للمدينة والتسهيلات لأصحاب المحلات والمولات وموقفهم من البناء المخالف.

 

اخبار التوك شو مصطفى بكري الأرصاد السجائر مصر

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