10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

تعد القهوة من المشروبات الشعبية المنتشرة بشكل كبير في مختلف دول العالم، ووفقا لما جاء في موقع yorktest نعرض لكم اهم الفوائد الصحية لتناول كوب من القهوة يوميا.



القهة تمنحك الطاقة

تسهم الفوائد الصحية للكافيين في العمل - كمنشط يساعد في بقاء الشخص في حالة تأهب، ويكون يقظًا، ونشطًا.

الكافيين لديه أيضًا القدرة على جعلنا أكثر ذكاءً، حيث تشير الدراسات إلى أن دمج القهوة في حياتنا اليومية له تأثير إيجابي على ما نشعر به، وما يمكننا أن نتذكره، وكيف نتفاعل، وكيف نفكر.

القهوة تساعدك على فقدان الوزن

من الفوائد الصحية للكافيين أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يزيد من حرق الدهون في الجسم.

بالطبع، قد لا يكون لها الكثير من الفوائد الصحية إذا قمت بدمج قهوتك مع الحليب كامل الدسم والكريمة المخفوقة، كما أنه إذا كنت تريد إنقاص الوزن، فهناك فوائد هائلة للقهوة السوداء.

القهوة تساعد في علاج الاكتئاب

نحن نعلم أن القهوة يمكن أن تجعلنا نشعر بمزيد من اليقظة، ولكن هل يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب؟ يبدو أن العلماء يعتقدون ذلك، نظرًا لقدرة الكافيين على رفع مستويات السيروتونين والدوبامين في أدمغتنا.

القهوة مغذية

هل تبحث عن جرعاتك من المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو فيتامين ب المتنوع؟، تظهر الحقائق الغذائية الخاصة بالقهوة أنك لا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من مشروب القهوة المليء بالعناصر الغذائية الأساسية وتأكد من أنها عضوية ولا يوجد سكر مضاف للحصول على جرعة صحية.

القهوة يمكن أن تكون بمثابة مسكن للآلام

هل لاحظت أن الكافيين عنصر شائع في أقراص تخفيف الألم؟، ذلك لأن الفائدة الصحية للكافيين هي أنه يقلل الالتهاب في الجسم (بما في ذلك موقع الألم)، فهو يمنع إشارات الألم في الدماغ مما يقلل الانزعاج، كما أنه يزيد من فعالية مسكنات الألم الطبية مثل الأيبوبروفين الاسبرين.

القهوة وسيلة رائعة للحصول على المزيد من الألياف

قد يحتوي كوب واحد من القهوة على ما يصل إلى 9% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

هل تعلم أن الدراسات أظهرت أن المركب الموجود في القهوة، الكافستول، يعتقد أنه يساعد في منع ظهور مرض السكري من النوع الثاني؟ ويعتقد أنه يزيد من مستويات الأنسولين، بينما يعمل على تحسين حساسية الأنسولين.

تقلل القهوة من خطر الإصابة بالزهايمر وأمراض القلب

يُعتقد أيضًا أن القهوة تساعد في إيقاف التكلس في الشرايين، والذي يسبب أمراض القلب، وتراكم اللويحات الدماغية، والتي يُعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر.

القهوة قد توقف تطور مرض باركنسون

يعتقد العلماء أن الجمع بين EHT (مركب موجود في القهوة) والكافيين يساعد في مكافحة ظهور مرض باركنسون لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.

القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد

التصلب المتعدد هو مرض يؤثر على عينيك ودماغك وعمودك الفقري وعضلاتك وغير ذلك الكثير.

تظهر الأبحاث أن شرب أربعة فناجين من القهوة يوميًا، للأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لمرض التصلب العصبي المتعدد، يمكن أن يقلل من الالتهاب العصبي الخطير الذي يؤدي إلى تطور المرض.