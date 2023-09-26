ندوات بمساجد سيناء لنشر الفكر الوسطي المستنير

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، سلسلة ندوات دينية ندوتان علميتان تحت عنوان " المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تحت رعاية وإشراف فضيلة الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء .

ندوتان :

حيث عقدت ندوتان بمسجدى القرمانى بالعريش وعمرو بن العاص بالمساعيد، وسط حضور جماهيري ، واستقبال وترحيب من رواد المساجد الكرام، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الاوقاف علي مجهوداتها فى إقامة مثل هذه الندوات.



وفي نفس السياق..تنفذ مديرية الأوقاف، سلسلة ندوات التوعية الأسرية والسكانية بالمساجد المدن والقرى التابعة لمديرية أوقاف شمال سيناء ، من خلال مبادرة (سكن ومودة).

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين في جميع المجالات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية.

