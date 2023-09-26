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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة مخالفة فورية للتعدي على أملاك الدولة برأس غارب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، بتوجيه الادارة الهندسية وقسم التنظيم والمتابعة الميدانية بمراقبة ورصد أي حالات تعدى على أملاك الدولة وإزالة الإشغالات في شوارع المدينة.

وأشار نديم إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أراضي أملاك الدولة خلف مساكن الوادي، والتي تضم مباني بمساحة تبلغ 90 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجيهات السياسية الرامية إلى التصدي لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة، وتأكيد الالتزام بإزالة أي مخالفات فوراً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وضمان حفظ الأملاك العامة والتصدي لأية محاولات جديدة للبناء غير المشروع.

إزالة مخالفة تعدي على أملاك الدولة رأس غارب البحر الأحمر

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