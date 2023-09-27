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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأدنى من 35 يوما.. تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب في مصر التذبذب  على الرغم من التراجعات الحالية في السعر العالمي للذهب، وذلك في ظل عدم وضوح مستقبل سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تراجع في الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة.

وعالميا، وسع الذهب من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع ليكسر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، بعد تصريحات من عضو الفيدرالي تزيد من فرص استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، مسجلا 1895 دولارا.

 

وفي سبتمبر الجاري، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2% وذلك بسبب تغير توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير، الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

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وفي مصر شهدت أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتحركن أسعار الذهب عدة مرات منذ بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023 ، وحتى الآن .

سعر الذهب عالميًا

فيما واصلت أسعار الذهب عالميًا التراجع ووصل سعر الأوقية إلى 1895 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.

 ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدوداً مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الأسعار خلال الأشهر الماضية.

 

 يُواجه الذهب ضغوطًا سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,893

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,512 شراء 2,523
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,303 شراء 2,313
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,198 شراء 2,208
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,884 شراء 1,893
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,465 شراء 1,472
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,256 شراء 1,262
الاونصةبيع 78,123 شراء 78,479
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,584 شراء 17,664
الكيلوبيع 2,512,000 شراء 2,523,429

 

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارًا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,512 شراء 2,523

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم  من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14  بيع 1,465 شراء 1,472

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بيع 17,584 شراء 17,664 جنيه.
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