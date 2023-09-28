أخبار التكنولوجيا|حيل مهمة لا تعرفها عن محرك البحث جوجل.. آبل تكتشف 3 مشكلات خطيرة بأجهزة آيفون.. حدث تليفونك بسرعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة شاومي الصينية، عن عائلة Xiaomi 13T، والتي تتميز بمواصفات مميزة تجعلها من أفضل هواتف أندرويد، ومنافسا قويا لهواتف آيفون من آبل وجلاكسي من سامسونج.

احتفل محرك البحث جوجل Google Search، أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى 25 لإنشاء Google، وقد صممت الشركة الأمريكية "دودل" خصيصا للاجتفال بهذه المناسبة يظهر على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير على الإنترنت.

في عالم الهواتف الذكية الرائدة، يظهر هاتف iPhone 15 Pro Max وهواوي Mate 60 Pro كمثالين للابتكار والتقدم التكنولوجي، ويهدف كل جهاز، بمجموعته الفريدة من الميزات والمواصفات، إلى تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها، وتتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، في مقارنة جديدة تكشف أيهما الأفضل؟.

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة A ذو التكلفة المنخقضة، ويعد هاتف Oppo A18 هو أحدث إصدار من العلامة التجارية ويحمل مواصفات مشابهة لإصدار الشركة السابق A38.

أصدرت شركة آبل Apple، تحذيرا عاجلا لمستخدمي أجهزة آيفون، بضرورة التوجه سريعا إلى إعدادات الهاتف دون تأخير وتنزيل آخر تحديث لنظام iOS.

انتهز الفرصة.. خصم 14% على أحدث موبايلات شاومي للفئة المتوسطة

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف ريدمي الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف ريدمي، والذي ينطلق تحت اسم ريدمي 12، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

بـذاكرة 24 رام + 1 تيرابايت.. ZTE تطلق أقوى هواتف الألعاب بإمكانات جبارة

كشفت شركة ZTE الصينية، عن أحدث هواتف الألعاب بالأسواق في شهر يوليو الماضي، والتي تأتي تحت اسم Red Magic 8S Pro، وتتكون سلسلة Red Magic 8S Pro من طرازين هما Pro وPro Plus، يوفر الإصدار الأخير دعما أسرع للشحن بقدرة 165 واط ويأتي بتكوينات ذاكرة أعلى.