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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بـ كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم.. ميتا تعلن عن الجيل التالي من نظارات Ray-Ban Meta الذكية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم

لا تزال سلسلة هواتف سامسونج  طراز Galaxy S24 بعيدة عن موعد الإطلاق الرسمي، المقرر في فبراير من العام القادم، ومع ذلك بدأت التسريبات حول التشكيلة في الظهور.

 

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

شهدت الساعات الماضية تسريب جميع مواصفات هاتف سامسونج  القادم طراز Samsung Galaxy S24، وما هي إلا ساعات قليلة وتم تسريب مواصفات الطراز المتصدر نطاق القوة في عائلة الـ S24 وهو S24 Ultra.

 

مش أمريكا بس.. القصة الكاملة لمشاكل هواوي مع الاتحاد الأوروبي بسبب الـ 5G

بينما تتنقل أوروبا من جيل شبكات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس الـ 5Gp تدرس ألمانيا حاليا قرارا جديدا باستبعاد عمالقة التكنولوجيا الصينيين "هواوي" و "وزد تي إي" ZTE من شبكاتها.

 

13 ميزة جديدة لـ ChromeBook.. اعرف كل ترقيات إصدار ChromeOS M117

طرحت شركة  جوجل  الإصدار الأحدث من نظام تشغيل  كروم  ChromeOS وهو M117، الخاص بأجهزة “كروم بوك" المحمولة، المليء بمجموعة كبيرة من الترقيات على النظام والمزايا والتحسينات المثيرة.

 

ميتا تعلن عن الجيل التالي من نظارات Ray-Ban Meta الذكية

أعلنت شركة "ميتا" من خلال فرعها Meta Connect، عن تجديد عقد شراكتها مع EssilorLuxottica، لإنتاج الجيل التالي من مجموعة النظارات الذكية راي بان ميتا Ray-Ban Meta الذكية القادرة على التاقط الصور.

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