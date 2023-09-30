أخبار التكنولوجيا| بـ كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم.. ميتا تعلن عن الجيل التالي من نظارات Ray-Ban Meta الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لا تزال سلسلة هواتف سامسونج طراز Galaxy S24 بعيدة عن موعد الإطلاق الرسمي، المقرر في فبراير من العام القادم، ومع ذلك بدأت التسريبات حول التشكيلة في الظهور.

شهدت الساعات الماضية تسريب جميع مواصفات هاتف سامسونج القادم طراز Samsung Galaxy S24، وما هي إلا ساعات قليلة وتم تسريب مواصفات الطراز المتصدر نطاق القوة في عائلة الـ S24 وهو S24 Ultra.

بينما تتنقل أوروبا من جيل شبكات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس الـ 5Gp تدرس ألمانيا حاليا قرارا جديدا باستبعاد عمالقة التكنولوجيا الصينيين "هواوي" و "وزد تي إي" ZTE من شبكاتها.

طرحت شركة جوجل الإصدار الأحدث من نظام تشغيل كروم ChromeOS وهو M117، الخاص بأجهزة “كروم بوك" المحمولة، المليء بمجموعة كبيرة من الترقيات على النظام والمزايا والتحسينات المثيرة.

أعلنت شركة "ميتا" من خلال فرعها Meta Connect، عن تجديد عقد شراكتها مع EssilorLuxottica، لإنتاج الجيل التالي من مجموعة النظارات الذكية راي بان ميتا Ray-Ban Meta الذكية القادرة على التاقط الصور.