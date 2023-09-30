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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هواتف أندرويد محظورة من استخدام واتساب.. نوكيا تطلق هاتفين لأصحاب المهن الشاقة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

انتهز الفرصة.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأكثر مبيعا في مصر

يعد Oppo Reno 7، أحد هواتف 5G متوسطة الفئة من أوبو، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق وأكثرها مبيعا، فهو يأتي مزودا بإمكانات قوية توفر اتصالا سريع بالإنترنت إلى جانب العديد من المواصفات الرائعة.

 

تشترى هونر Magic V2 ولا سامسونج Galaxy Z Fold 5.. مقارنة هتساعدك تقرر

في سوق الهواتف الذكية تتنافس العلامات التجارية الكبرى لخلق هاتف جديد جديرا باهتمام المساهلكين، ولسنوات كانت شركة سامسونج مسيطرة على قطاع الهواتف القابلة للطي، حتي بدأت المنافسة الشرسة مع ظهور أجيال جديدة من الأجهزة ذات الشاشات المطوية بإمكانات قوية تستحق الاهتمام، كأن آخرهم هاتف هونر القابل للطي Magic V2 والذي يأتي كمنافس قوى لهذه الفئة الهواتف الرائدة، من خلال تقديم مواصفات عالية الجودة ولكن أيضا بتكلفة أقل من سامسونج.

 

أجهزة محظورة من استخدام واتساب.. هل هاتفك موجود في القائمة؟

أصبح واتساب WhatApp، تطبيقا مهما للاستخدام اليومي، فهو يتوفر على نطاق كبير من الأجهزة التي يعمل عليها التطبيق، حيث يمكن لجميع مستخدمي أندرويد وiOS وKaiOS استخدام التطبيق والوصول إلى ترقياته الجديدة.

 

كل ما تريد معرفته عن مزايا Android 14 المنتظر من جوجل

أصدرت شركة جوجل Google، خلال الشهر الجاري، الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل Android 14، ويمكن لمالكي أجهزة Pixel تثبيت هذا الإصدار التجريبي على أجهزتهم حتى موعد إطلاق الاصدار المستقر النهائي من أندرويد 14، لذا سنستعرض لك فيما يلي أفضل ميزات Android 14 التي تستحق معرفتها حتى الآن.

 

ضد الانفجار.. نوكيا تطلق هاتفين صناعيين لأصحاب المهن الشاقة

تعاونت شركة نوكيا العالمية، مع الشركة الألمانية i.safe MOBILE GmbH لإطلاق هاتفين محمولين متينين يدعمان تقنية 5G، حيث تأتي هذه الأجهزة ببنية قوية مخصصة بشكل أساسي للبيئات الصناعية مثل مناطق صناعة النفط والغاز الطبيعي والتعدين والمواد الكيميائية، حيث تعتبر المتانة أمرا بالغ الأهمية.

 

أغلى موبايلات سامسونج.. اعرف أرخص دولة تشتري منها Galaxy Z Fold 5

حقق هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، نجاحا كبيرا مقارنة بهواتف الشركة السابقة من نفس السلسلة، ولكن يأتي بتكلفة باهظة للغاية فهو أيضا يعد أحد أغلى هواتف أندرويد في الولايات المتحدة، لذا إذا كنت ترغب في شراء هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي الدول التي تبيع Galaxy Z Fold 5 بسعر أرخص.

 

عرض جبار.. خصم 52% على تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

 

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