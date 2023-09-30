إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بدسوق بكفر الشيخ

نظم مجلسا مدينتي ودسوق والحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملتين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدسوق، ومراقبة الأسواق بالحامول، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم التصدي لـ 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية التابعة لجمعية برية العجوزين في المهد.

وتابع: وتمت الإزالة في المهد، وإيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما تمكنت الحملة التموينية بالحامول على الأسواق من تحرير 4 محاضر منوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.