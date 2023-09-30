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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بدسوق بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نظم مجلسا مدينتي ودسوق والحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملتين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدسوق، ومراقبة الأسواق بالحامول، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم التصدي لـ 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية التابعة لجمعية برية العجوزين في المهد.

وتابع: وتمت الإزالة في المهد، وإيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما تمكنت الحملة التموينية بالحامول على الأسواق من تحرير 4 محاضر منوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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