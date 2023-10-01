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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي في مصر وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى مصر «مايكل كارون»، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول فرص توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وإيطاليا في مجالات مجالات (تدريب الكوادر الطبية، والاستثمار في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الطبية).

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا ملفات القطاع الصحي التي سيتم استعراضها خلال فعاليات المنتدى المصري الإيطالي، والذي من المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب استعراض ملفات التعاون في القطاع الصحي، والممتدة منذ عقود طويلة، وكذلك فرص التعاون المستقبلة، وعلى رأسها التعاون في مجال السياحة العلاجية، وفرص الاسثمار في القطاع الصحي.

وقال «عبدالغفار» إن الجانبين ناقشا تعظيم سبل تحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات المصرية والإيطالية في القطاع الصحي، حيث أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لإيطاليا والتي تم على هامشها إجراء جولة بعدد من المستشفيات، اطلع خلالها على الخدمات الطبية وآليات تقديمها وما تتميز به من جودة وكفاءة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال تصنيع الدواء من خلال التعاون بين الشركات المصرية الوطنية والشركات الإيطالية، كما ناقشا فرص زيادة الاستثمارات الإيطالية في المنظومة الصحية بمصر، بما يعود بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن السفير الإيطالي استعرض نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيطاليا وما أثبته من نجاحات واستدامة مالية، حيث ناقش الجانبين سبل حث المستشفيات الإيطالية على التعاون مع الجانب المصري ونقل المعرفة والتكنولوجيا الطبية داخل المنشآت الطبية المصرية.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التنسيق بينهما لتطوير المستشفى الإيطالي في القاهرة، كما ناقشا التعاون في دعم وتوفير أجهزة لخدمة مرضى النخاع الشوكي بالمستشفيات المصرية.

وقال «عبدالغفار» إن السفير الإيطالي أشار إلى الموافقة على مد المشروع الخاص بتدريب الكوادر التمريضية ليشمل مرحلة ثانية، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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بحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي في مصر وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

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