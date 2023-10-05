تحذير لسكان 9 محافظات من الأمطار.. مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. وتطور مثير في أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تغيرات في الأحوال الجوية| تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.



أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، خلال الساعات الحالية، وقال إن البلاد تشهد أمطار على محافظات الساحلية، و الشمالية الغربية.

سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر

قدمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”.

كلام رسمي.. مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا بين الإيقاف وعدم الدفع

أجاب الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن سؤال: "هل كهربا سيقوم بتسديد غرامة نادي الزمالك؟".

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

أكد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأمطار بدأت تتساقط أمس على بعض محافظات الجمهورية، وبخاصة الموجودة في السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم.



الإعصار كوينو يجتاح تايوان ويتسبب في عشرات الإصابات ويلغي رحلات جوية

‏اقتلع الأشجار من جذورها وحمل معه رياح قاسية وأمطار غزيرة، هكذا قلب إعصار "كوينو" دولة تايوان رأسا على عقب متسببا بأكثر من 190 إصابة منذ الحظات الأولى لوصوله، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.



ضربته بالقلم على المسرح.. فيديو جديد يُفجّر مفاجأة بحادثة لقاء سويدان وميدو عادل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" مفاجأة صادمة بحادثة لقاء سويدان وميدو عادل".

رد ناري من نجم الزمالك السابق على تصريحات محامي محمود كهربا



رد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، على تصريحات محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة اللاعب.



البصل بـ18 جنيهًا في الجملة.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 5 أكتوبر



استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الخميس 5-10- 2023.

الوطنية للانتخابات: يتم فحص أوراق المرشحين من قبل لجنة الجهاز التنفيذي

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ‏طالب الترشح يتقدم وبصحبته المستندات والأوراق المطلوبة هو أو وكيله ويتم فحصها من قبل اللجنة المنعقدة من الجهاز التنفيذي، أو مراجعة التزكيات وفقا للأمانة العامة المتعلقة بمجلس النواب.