أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تزود 3 هواتف جديدة بـ Android 14.. واتساب ينهي دعم أجهزة أندرويد وآيفون القديمة في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا 50 ميجابكسل.. سامسونج تطلق هاتفا رخيصا ضمن سلسلة Galaxy A

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Galaxy A، ومؤخرا، أكدت العلامة التجارية الكورية الجنوبية أنها ستعلن عن هاتف جديد تحت اسم Galaxy A05s في الهند خلال الأسبوع المقبل.

هاتف مثالي بإمكانيات عالية.. سعر ومواصفات موبايل جوجل الجديد Pixel 8

كشفت شركة جوجل النقاب، عن هواتفها الذكية الجديدة Google Pixel 8 وGoogle Pixel 8 Pro، خلال الأسبوع الماضي، واليوم، أتاحت عملاقة التقنية الأمريكية، هاتف Google Pixel 8 للبيع في الأسواق بشكل رسمي، إليك أهم مواصفاته وميزاته وسعره.

صفقة لا تفوت.. خصم 42 % على جوال آيفون 12 في السعودية

تشمل عروض الصيف على مواقع التجارة الإلكترونية، خصومات رائعة على هواتف آيفون الرائدة من آبل، حيث توفر تلك المواقع عروضا مغرية على الأجهزة الباهظة الثمن مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتفعم المفضلة بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

أصدرت سامسونج Samsung، خلال الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 6 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، إلى أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5، والآن، زودت عملاقة التقنية الكورية الأجهزة القابلة للطي الأقدم بـ Android 14.

سيتوقف تطبيق واتساب WhatsApp، عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم اعتبارا من 24 أكتوبر 2023، ووفقا للمنصة، فإن إنهاء الدعم لبعض الهواتف ذات إصدارات التشغيل أقدم.

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف شركة أوبو Oppo، تشمل تخفيضات مذهلة على أفضل هواتفها سواء من الفئة الرائدة أو المتوسطة أو المنخفضة، من أجل تقديم هذه الهواتف بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع بسعر أقل.

في عالم الهواتف، تشتهر شركتا سامسونج وآبل بإنتاج أجهزة عالية الجودة مبتكرة ومميزة، ولا يعد هاتف Galaxy S23 Plus و آيفون 15 بلس استثناءً، حيث يعكس كل منهما قمة التقدم التكنولوجي وفلسفات التصميم العصري للعلامات التجارية الخاصة بهما، لذلك خلال هذه المقالة سوف نساعرض لك مقارنة متعمقة بين هذين الطرازين الرئيسيين، واستكشاف الجوانب المختلفة بينهم مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا والمزيد، لمساعدة المشترين المحتملين على تقييم خياراتهم بفعالية.