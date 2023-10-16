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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جمعية الآثار بالإسكندرية ومركز توثيق التراث يفوزان بجائزة الآثاريين العرب

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب نتائج جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان والمقسمة على ثلاثة فروع.

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وصرّح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن الجائزة تنقسم إلى ثلاثة فروع، الأول في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار (الثابت والمنقول) في الوطن العربي، وتشمل حيثيات الجائزة استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال الأرشفة والتوثيق للآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي وفي إدارة المواقع الأثرية والتراثية وفي طرق وأساليب العرض المتحفي وفي رصد مظاهر التلف والمخاطر المحدقة بالمواقع والمباني الأثرية والتراثية في الوطن العربي وفاز بها الدكتور محمد صلاح   مدير عام الشئون الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي وهو أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أنشئ بموجب قرار جمهوري رقم 360 لسنة 2002.


الفرع الثانى في مجال إعادة التأهيل والترميم والحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتراثية ونشر الوعي المجتمعي بالآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي وتشمل المباني والمواقع المتضررة من جرّاء الإهمال وعدم الصيانة مما يعرضها لخطورة الإندثار والمواقع والمباني المهددة نتاج الزحف العمراني أو المشروعات الحديثة مما يؤثر سلبًا عليها والمواقع والمباني الأثرية والتراثية المهددة نتيجة التغيرات المناخية من نحر وغرق وتآكل وما تحدثه التغييرات المناخية من مخاطر مباشرة أو غير مباشرة والمواقع والمباني الأثرية والتراثية المحتلة أو التي تشهد صراعات مسلحة، وتوظيف التراث والمواقع الأثرية كمورد إقتصادى واسهاماته في التنمية المستدامة، وإذكاء الوعى المجتمعي بالاهتمام بالتراث في الوطن العربي والحفاظ عليه وفازت بها جمعية الآثار بالإسكندرية وترأسها الدكتورة منى حجاج، وقد تأسست عام 1893 كأقدم مؤسسات المجتمع المدني الثقافية بالإسكندرية، وهي الثانية في مصر بعد الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة.


الفرع الثالث في مجال الآثار وتراث الحضارات القديمة والإسلامية ويشمل دراسة تحليلية لنتائج الحفائر والنقوش الصخرية والعمارة والفنون والصناعات والحرف التراثية وعلم المتاحف والآثار الغارقة في الوطن العربي في الوطن ودراسة توثيقية تسجيلية للمدن والمواقع الأثرية والتراثية في الوطن العربي وفاز بها الآثارى إسلام سامي عبد الباسط  قائم بأعمال مدير مركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر بسرابيط الخادم بجنوب سيناء.

الآثاريين العرب الآثاريين التراث الحضارى الدكتور محمد الكحلاوى الدكتور عبد الرحيم ريحان المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين

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