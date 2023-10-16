رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة توقف توربينات سد النهضة منذ 16 سبتمبر الماضي، وبذلك يبدأ شهره الثاني رغم انتهاء التخزين الرابع بإجمالي 41 مليار م3 في بحيرة سد النهضة، وهذا المخزون يكفي لتشغيل 13 توربينا، ولكن اثنين فقط عند منسوب منخفض قد بدأ العمل بهما فى فبراير وأغسطس 2022.

وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تشغيل التوربينين غير منتظم ربما لأسباب فنية أو لعدم اكتمال شبكة نقل الكهرباء من سد النهضة.





وتابع أن هناك استمرارا لتدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط بنحو 200 مليون م3/يوم نحو الخزانات السودانية التى تخزن الحصة السنوية منذ انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضى، وبدأت فى فتح بعض بوابات سدود الروصيرص وسنار ومروى الأسبوع الماضى، وهى على وشك الوصول إلى بحيرة السد العالي.