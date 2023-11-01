نشرة الفن| آخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها .. أسرة ماثيو بيري تتسلم جثمانه بعد التشريح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها آخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها وأسرة ماثيو بيري تتسلم جثمانه بعد التشريح.
أول تعليق من رفاق ماثيو بيري في Friends بعد تسليم جثمانه لأسرته
تسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل Friends جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس أنجلوس، بعد الانتهاء من فحصها من قبل الطب الشرعي.
تعبت يا الله وراضية.. أخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها
أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الإعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان .
نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام
حذرت نقابة الموسيقيين من التعامل مع فرقة عازف الأورج محمد عبد السلام، لاستمرار قرارها بإيقافه عن العمل لمخالفته قوانين العمل بالنقابة.
مروان موسى وأمير عيد.. 25 فنانا عربيا يتضامنون مع فلسطين بأغنية "راجعين"
في أكبر رد فعل فني على الأزمة المتواصلة في غزة، شارك 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أغنية جماعية بعنوان "راجعين"، وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين.
خطيبة ماثيو بيري السابقة: أحببته بعمق وجرحني بشكل لم أعهده من قبل
حرصت مولي هورويتز خطيبة ماثيو بيري السابقة على نعيه بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر تطبيق إنستجرام، عقب ساعات من إعلان رحيله بطريقة درامية.
بعد وفاتها بمرض السرطان.. أبرز المعلومات عن المذيعة سارة حسن
أعلنت الإعلامية رباب الشريف مذيعة قناة نايل سينما صباح اليوم ، الثلاثاء ،عن وفاة زميلتها الاعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان .