أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية لقطاع غزة ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس: جهود مصر لإغاثة غزة ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

السيسي يتبادل مع رئيس وزراء كندا الرؤى بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفياً من "جاستن ترودو" رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

السيسي يتابع موقف تشغيل منظومة التعليم الإلكتروني المتقدمة بالأكاديمية العسكرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عقب افتتاحه.. مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع|شاهد

تم اليوم تشغيل وإفتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنية.

السيسي يتابع جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

مطار القاهرة: عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية مع الركاب القادمين من الخارج

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبدأ أولى جولاتها بزيارة القومي للمرأة

بدأت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى جولاتها بزيارة المجلس القومي للمرأة، حيث التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بحضور عضوات واعضاء المجلس ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شكري يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية سنغافورة ورومانيا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالين هاتفيين اليوم من كل من فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ولومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، حول الحرب الدائرة في غزة.

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الاثنين الموافق 6 نوفمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية، ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها غدا على الأنحاء كافة خلال هذا الأسبوع.

22 محطة بطول 56 كم.. تفاصيل خط مونوريل شرق النيل بالعاصمة الادارية

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إذنًا للتشغيل التجريبي لعدد من مشروعات التابعة لوزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات، وتشمل تلك المشروعات (المرحلة الثالثة والنهائية من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق - مونوريل شرق النيل).

البابا تواضروس يشهد حفل تخريج الحاصلين على الدورات الدراسية الأساسية لـ "COPTICAD"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، احتفالية المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بتخريج الحاصلين على الدورات التدريبية الأساسية للمعهد خلال الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٢ من الآباء الأساقفة والكهنة، والتي أقيمت مساء اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات في عام 2024 | احسب هيوصل لكام

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد الزيادة الجديدة الرسمية فى عام 2024 وهى الزيادة الدورية السنوية.

بخامات مصرية 100%.. تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

مصادر مصرية: عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح معلقة منذ السبت

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب، وذلك بعد رفض إسرائيل خروج مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة

مطار العريش الدولي يستقبل 5 طائرات مساعدات لغزة

قال محمود فريد المدير التنفيذي للهلال الأحمر بشمال سيناء إن مطار العريش الدولي استقبل خلال الساعات الماضية 5 طائرات محملة بكميات من الأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، لصل إجمالي الطائرات إلى 78 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

باستثمارات 2 تريليون جنيه.. وزير النقل يستعرض خطة الوزارة فى كافة القطاعات

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

وزير النقل يطلب من نظيره السعودي تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50%

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل سلسلة من اللقاءات الدولية مع الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودي المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

وكيل النواب يدعو كوريا الجنوبية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة

قال وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، إن مصر تتمتع بميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الإفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعيا الجانب الكوري الجنوبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.