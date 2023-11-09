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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. هبطت بقوة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة غير متوقعة عن برميل البترول عالميا.. سفير فلسطين في مصر: قطاع غزة تحول إلى مقابر للأطفال والنساء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

هبطت بقوة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة غير متوقعة عن برميل البترول عالميا
أكد الاعلامي أحمد موسى، أن العالم تأثر كثيرا بما يحدث من مجازر في قطاع غزة، مضيفا أن مسئول سعودي أكد انه البترول لم يكون ورقة في أحداث غزة.

 

كامل الوزير: نستهدف نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطورات ملحوظة، منوها بأننا نستهدف أن يتم نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق.

 

بداية من الغد.. الشرقية للدخان تعلن بيع السجائر بالأسعار الجديدة
قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة أعلنت عن الأسعار الجديدة، ومن الغد سيتم بيع السجائر بتلك الأسعار، منوها بأن الزيادة ستكون طفيفة ولا تقارن بالمتوقع.

 

وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد شعبنا
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إنَّ دولة إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، يجب اتخاذ قرار من مجلس الأمن بوقف هذه الحرب العدوانية، قبل التفكير في سيناريوهات ما بعد الحرب.

 

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العينى تفاصيل الحالات القادمة من قطاع غزة.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن أغلب الحالات التى استقبلها حتى الأحد الماضي إصابتها خطيرة للغاية وفى أماكن متفرقة من الجسم.

 

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الزعيم عادل إمام انهار بعد وفاة مصطفى متولي، خاصة عندما تم استكمال العمل بممثل آخر، ولكنه قرر استكمال العمل، وانهار بعد الإنتهاء منه.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الفنان بيومي فؤاد حر في وجهة نظره، مؤكدة أنها تحترمه لتقديس مهنته وأداء عمله بإخلاص.
 

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

قالت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الأجتماعى، أن مجلس الوزراء اعتمد شروطا جديدة للذين لمن يحالفهم الحظ فى الحصول على شقق فى مشروع سكن لكل المصريين 3 .


سفير فلسطين في مصر: قطاع غزة تحول إلى مقابر للأطفال والنساء

قال دياب اللوح سفير فلسطين في مصر ، إن كل دول العالم يدعون إلى وقف إطلاق النار وإدخال المواد الإغاثية للقطاع، متابعا: نحن نعيش في خيبة أمل من رد فعل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

 

الصحة الفلسطينية: الحرب على غزة خلفت 29 ألف جريح حتى الآن
قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث بأسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن مصر تقدم موقفا عظيما تجاه الفلسطينيين.

وأضاف أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، أن عدد المصابين فى قطاع غزة وصل لـ 29 ألف مصاب بسبب العدوان الأسرائيلى الغاشم.

 

شعبة الذهب: مد قرار الإعفاء من الضريبة ينعكس سريعا على السوق
علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب على  قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة.

وأوضح نادى نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن قرار مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة يساهم فى كمية المعروض فى الأسواق.
 

أحمد موسى قطاع غزة البترول السكة الحديد السجائر

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