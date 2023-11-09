أخبار التكنولوجيا|اعرف التكلفة الحقيقية لـ iPhone 15 Pro Max.. أفضل الهواتف الرائدة في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه
أعلنت Reliance Jio عن هاتف ميزة جديد يعمل بنظام KaiOS لسوق الهند الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.
أحدث موبايل فئة متوسطة من سامسونج.. بنفس مواصفات الهواتف الرائدة
أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتف Galaxy S23 FE في الهند الشهر الماضي، الذي تم تقديمه بخيارات ألوان Mint و Graphite و Purple، والآن أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية عن طراز إصدار خاص للهاتف، ويأتي بألوان جديدة وهما مدرجان على موقع الشركة الرسمي.
لو محتار تشتري إيه.. أفضل الهواتف الرائدة في 2023
منذ بداية عام 2023، شهدت سوق الهواتف الذكية إطلاق العديد من الهواتف الرائدة الجديدة من مختلف الشركات المصنعة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات والإمكانيات.
وداعا iPhone.. أفضل نظام كاميرات في هواتف Oppo الجديدة
عقدت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة المؤتمر الرئيسي لمنتدى التصوير السنوي حيث حصلنا على بعض الأخبار المثيرة حول خطط التصوير المستقبلية للشركة.
عشان تبيعه بأعلى سعر.. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية هاتفك الـ iPhone
مع الاستخدام اليومي المكثف، يمكن أن تنخفض سعة بطارية هاتفك ال iPhone بمرور الوقت. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عمر بطارية هاتفك أطول.
أرخص موبايل سامسونج في مصر لمحدودي الدخل
يعد من أرخص الهواتف الذكية للشركة العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج في مصر، هو هاتف Samsung Galaxy A04.
أرخص هاتف Oppo لمحدودي الدخل في مصر
أعلنت شركة أوبو Oppo ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر في أواخر عام 2021، وهو هاتف Oppo A16K. يأتي الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 4200 جنيه مصري، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.
الفرق هيصدمك.. اعرف التكلفة الحقيقية لـ iPhone 15 Pro Max
قدمت شركة آبل Apple، تشكيلة iPhone 15 في حدث أقيم في شهر سبتمبر 2023، ويعد الطراز الأكثر شهرة في هذه المجموعة هو iPhone 15 Pro Max بسعره وميزاته، فهو يحتوي على الكثير من الإمكانات الرائدة وتم تسعيره ليعكس مكانته كـ هاتف فلاجشيب والجهاز الرئيسي للشركة.
موبايل Vivo الجديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف الفلاجشيب
كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ضمن علامتها الفرعية iQoo، التي تأتي بمواصفات وإعدادات تقدمها الشركة ضمن فئة الفلاجشيب.