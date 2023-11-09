أخبار التكنولوجيا|اعرف التكلفة الحقيقية لـ iPhone 15 Pro Max.. أفضل الهواتف الرائدة في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت Reliance Jio عن هاتف ميزة جديد يعمل بنظام KaiOS لسوق الهند الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتف Galaxy S23 FE في الهند الشهر الماضي، الذي تم تقديمه بخيارات ألوان Mint و Graphite و Purple، والآن أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية عن طراز إصدار خاص للهاتف، ويأتي بألوان جديدة وهما مدرجان على موقع الشركة الرسمي.

منذ بداية عام 2023، شهدت سوق الهواتف الذكية إطلاق العديد من الهواتف الرائدة الجديدة من مختلف الشركات المصنعة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات والإمكانيات.

عقدت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة المؤتمر الرئيسي لمنتدى التصوير السنوي حيث حصلنا على بعض الأخبار المثيرة حول خطط التصوير المستقبلية للشركة.

مع الاستخدام اليومي المكثف، يمكن أن تنخفض سعة بطارية هاتفك ال iPhone بمرور الوقت. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عمر بطارية هاتفك أطول.

يعد من أرخص الهواتف الذكية للشركة العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج في مصر، هو هاتف Samsung Galaxy A04.

أعلنت شركة أوبو Oppo ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر في أواخر عام 2021، وهو هاتف Oppo A16K. يأتي الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 4200 جنيه مصري، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

قدمت شركة آبل Apple، تشكيلة iPhone 15 في حدث أقيم في شهر سبتمبر 2023، ويعد الطراز الأكثر شهرة في هذه المجموعة هو iPhone 15 Pro Max بسعره وميزاته، فهو يحتوي على الكثير من الإمكانات الرائدة وتم تسعيره ليعكس مكانته كـ هاتف فلاجشيب والجهاز الرئيسي للشركة.

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ضمن علامتها الفرعية iQoo، التي تأتي بمواصفات وإعدادات تقدمها الشركة ضمن فئة الفلاجشيب.