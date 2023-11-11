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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي..حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على طفلك

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

السفير هشام بدر: دعم 162 مشروعا ذكيا للتفاعل مع المؤسسات المالية للاستثمار
قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية لـ المشروعات الذكية الخضراء، إنه شهد بالأمس تتويج النسخة الثانية من المبادرة.
 

حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على طفلك
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب القيء والصداع في الأطفال.
 

بكري عن استشهاد حفيدة إسماعيل هنية: مسالمة لكن غدر الاحتلال أنهى حياتها
علق الإعلامي مصطفى بكري، على استشهاد حفيدة إسماعيل هنية على يد قوات الأحتلال الأسرائيلى. 
 


شعبة الدواجن تزف بشرى بشأن أسعار الفراخ والبيض
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة عن آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم، مشيرا إلى أن المبادرة التي اطلقت من قبل مجلس الوزراء لخفض الأسعار التزم بها البعض وآخرين لم يلتزموا بها.
 

الصحة العالمية : عالجنا 2.5 مليون شخص من فيروس سي حتى 2018
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية: “بدأنا نرى حالات كثيرة جدا من فيروس سي المسبب الرئيسي لتليف وأورام الكبد الرئيسية الأولية، وهي المسبب الرئيسي لفشل والإحتياج لزراعة الكبد، وأول خطوة اتخذناها كأطباء وعلماء مصريين نعمل فى مجال الكبد وضعنا يدنا فى يد بعض ووضعنا كم كبير من الأبحاث والدراسات من أجل القدرة على معرفة المشكلة”.
 

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي
قال  الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو فخر لكل مصري وعربي، وما تفعله المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي، هو رد فعل لرفضهم كل جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
 

وزير فلسطيني: تحرير أسرى إسرائيل "مهمة مستحيلة".. والمقاومة تضع شروطها
قال قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، إن نتنياهو لن يتمكن من تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، فعددهم كبير  وموجودين في أماكن مختلفة، وليس مكان واحد، وتحرير الأسرى الإسرائيليين "مهمة المستحيل".
 

الشتاء لم يبدأ بعد.. أستاذ مناخ يفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس
قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية هي السبب فيما يحدث في الوقت الحالي، إذ أن الشتاء في الموسم الماضي استمر لفترة طويلة، والوقت الحالي شهد مدة طويلة للصيف فالجميع يتساءل عن الشتاء ولكن ما حدث هو نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. 
 

جمال العدل: عمرو دياب خايف يمثل ميطلعش نمبر وان
أكد المنتج جمال العدل، أن مشروع تمثيل عمرو دياب لن يتحقق في هذا التوقيت، مشددًا على أن النجم عمرو دياب هو جيد ماديًا ويحقق نجاحات كبيرة.
 

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ حزامًا ناريًا حول مجمّع الشفاء بـ غزة
قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات لإخراج المنظومة الصحية من الخدمة.


عمرو أديب يكشف أمرا يحدث لأول مرة في قطاع غزة
كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك قصف إسرائيلي غير طبيعي على قطاع غزة.

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