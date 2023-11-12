توك شو| دول تعلن موافقتها على استقبال الفلسطينيين المهجرين ليس بينهم مصر أو الاردن.. أخر تحركات الذهب محليا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنَّ حياة الأطفال الجرحى بمستشفى القدس في خطر، ويجب نقلهم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2960 جنيها للجرام.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا للتقلبات الجوية اليوم بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة بالإضافة إلى السحب الرعدية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شئون الشرق الأوسط، إن المظاهرات التي خرجت أمس في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضخمة للغاية، معقبًا: “كانت مهيبة من حيث الحجم وهي تعتبر الأكبر منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتعتبر بمثابة تغيير بوصلة بعض الأشياء في الصحافة الأمريكية في هذا الأمر”.

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،إن الرئيس السيسي دائماً يؤكد على البعد الإنساني التي تتسم به سياستنا الخارجية.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حرب غزة طويلة وأثرت على مصر وستستمر في التأثير، ومشوارنا طويل والتأثير مستمر وموجود، الموضوع طويل وهيفضل يعمل لنا مشاكل، مشيرا إلى أن هناك دول أعلنت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، ليست من بينها مصر أو الأردن.

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية نافذة جديدة تطل على العالم، مشيرا إلى أنه نسعى من خلال القمة العربية الإسلامية توضيح الظلم الواضح على أشقائنا في فلسطين.