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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| دول تعلن موافقتها على استقبال الفلسطينيين المهجرين ليس بينهم مصر أو الاردن.. أخر تحركات الذهب محليا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأطفال الرضع والجرحى بمستشفى القدس في خطر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنَّ حياة الأطفال الجرحى بمستشفى القدس في خطر، ويجب نقلهم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو متمسك بنواياه الخبيثة في تدمير غزة وتقطيع أوصال الضفة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12 نوفمبر

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد: 
سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2023

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2960 جنيها للجرام.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على معظم المحافظات اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا للتقلبات الجوية اليوم بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة بالإضافة إلى السحب الرعدية.

إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

باحث سياسي يستعرض تناول الصحف الأمريكية لآخر تطورات الوضع في غزة

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شئون الشرق الأوسط، إن المظاهرات التي خرجت أمس في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضخمة للغاية، معقبًا: “كانت مهيبة من حيث الحجم وهي تعتبر الأكبر منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتعتبر بمثابة تغيير بوصلة بعض الأشياء في الصحافة الأمريكية في هذا الأمر”.

برلمانية: الرئيس السيسي أكد أن السلام الإقليمي يتوقف على حل القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،إن الرئيس السيسي دائماً يؤكد على البعد الإنساني التي تتسم به سياستنا الخارجية.

عمرو أديب: هناك دول أعلنت موافقتها على استقبال الفلسطينيين المهجرين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حرب غزة طويلة وأثرت على مصر وستستمر في التأثير، ومشوارنا طويل والتأثير مستمر وموجود، الموضوع طويل وهيفضل يعمل لنا مشاكل، مشيرا إلى أن هناك دول أعلنت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، ليست من بينها مصر أو الأردن.

السفير جمال بيومي: خطاب الرئيس بالقمة العربية كشف تفاصيل المشكلة الفلسطينية وطريقة حلها

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية نافذة جديدة تطل على العالم، مشيرا إلى أنه نسعى من خلال القمة العربية الإسلامية توضيح الظلم الواضح على أشقائنا في فلسطين.

الذهب الأرصاد الهلال الأحمر الفلسطيني الدولار لبنان غزة الرئيس السيسي عمرو أديب

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