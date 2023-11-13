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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.  

 

بعد فقدان وزنها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصورة بفقدان وزنها حيث كشفت عن خصرها المنحوت ، مرتدية ملابس كاجوال توب أبيض وبنطلون جينز. 

 

آخر تطورات حالة هانى الناظر

 

كشف  الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق.

 

 

بفستان ملفت.. أول صور من حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صور من حفل زفاف ابنة شقيقتها.

وظهرت الفنانة داليا البحيري ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا لامع باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

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نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

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