اقتصادية قناة السويس تستقبل 769 سفينة خلال الربع الأول من العام

سجلت مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية اقتصادية قناة السويس، حركة تداول السفن خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.

وبلغت حمولات حركة التداول بموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية 12,542,878 طن كطاقة محققة، وحاويات 1,060,752 حاوية مكافئة من خلال استقبال 769 سفينة متنوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى.

كان ميناء غرب بورسعيد التابع لموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية استقبل 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 1,247,004 طن، وعدد حاويات 122,371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2023,2024.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الاول أيضا 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11,128,937 طن، وعدد حاويات 938,381 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري التابع لموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166,937 طن.

ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن، والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر، والذي استقبل لأول مرة سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 الف طن ملح إلى كينيا.

وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة، حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن.

هذا وقد أعلنت المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.