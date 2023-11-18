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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مالكة ChatGPT تقيل رئيسها التنفيذي سام ألتمان.. شركة سامسونج تتعرض لعملية اختراق كبيرة وسرقة بيانات عملائها

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

في خطوة مفاجئة.. إقالة الرئيس التنفيذي لـ شركة OpenAI سام ألتمان

قام مجلس إدارة الشركة القائمة على منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأشهر في العالم ChatGPT، أمس الجمعة، بإقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان Sam Altman، والذي يعرف بالنسبة للكثيرين، أنه الوجه الإنساني للذكاء الاصطناعي التوليدي مما أدى إلى إرسال موجات صدمة عبر صناعة التكنولوجيا.

 

على مدار عام كامل.. سامسونج تتعرض لاختراق كبير وسرقة بيانات عملائها

 

أكدت شركة سامسونج العالمية للإلكترونيات Samsung Electronics، أنها تعرضت للاختراق مؤخرا، وأن هذا أثر على معلومات العملاء الشخصية في المملكة المتحدة.

 

بخصم جبار.. أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

بمناسبة موسم التخفيضات العالمي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمستخدمين الذين يرغبون في شراء هاتف ذكي جديد، من خلال تقديم صفقات رائعة تضم خصومات هائلة على أشهر الماركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، من أجل شراء هاتفهم المفضل بسعر أقل من قيمته الحقيقة.

أرخص موبايل أوبو فى مصر.. السعر مفاجأة

 

اذا كنت من محبي علامة أوبو رائدة صناعة الهواتف الذكية، وميزانيتك اقتصادية ولا تريد أن تتكبد مبلغاً كبيراً، سيكون خيارك الأفضل من أندرويد بسعر معقول هو هاتف Oppo A16K.

بسبب تصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل.. آبل توجه ضربة قاضية لمنصة إكس

قررت شركة آبل Apple الأمريكية، وقف حملتها الإعلانية على منصة إكس X (تويتر سابقا)، اعتراضا منها على تصريحات أدلى بها مالك المنصة، إيلون ماسك، تتفق مع نظريات المؤامرة المعادية للسامية.

قنوات واتساب تتجاوز نصف مليار مستخدم نشط شهريا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، عن تجاوز ميزة قنوات واتساب WhatsApp Channels، عدد 500 مليون مستخدم نشط شهريا خلال الأسابيع السبعة الأولى من إطلاقها.

عملاق التصوير.. هاتف رائد من هواوي الأفضل من حيث الكاميرا

يعد هاتف Huawei Mate 60 Pro+ أحدث جهاز رائد في سلسلة هواوي الجديدة Mate Pro، يواصل هذا الهاتف المحمول الرائد اختبار حدود الكاميرات عالية الأداء، حيث تم إخضاع الجهاز لمجموعة اختبارات كاميرا ضمن منصة DxOMark الصارمة لقياس أدائه في جودة الصور والفيديو والتكبير والتصغير من منظور المستخدم النهائي. 

 

مقارنة هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. ما هي الاختلافات؟

يرحب سوق الهواتف الذكية باثنين من أفضل الهواتف الرائدة على الإطلاق، والمعروفين أيضا بالهواتف الأولى المزودة بمنصة الهاتف المحمول Dimension 9300 الجديدة من ميدياتك، وهم: Vivo X100 و Vivo X100 Pro، وهم من أحدث الهواتف الرائدة من شركة فيفو الصينية، إنهم يقدمون إلى السوق قسما رائعا للأجهزة بالإضافة إلى ثلاث من أفضل الكاميرات في عالم الأجهزة المحمولة. 

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