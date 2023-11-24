الهلال الأحمر الفلسطيني: نقلنا أسيرا محررا عمره 17 عاما إلى مجمع رام الله الطبي بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إعلانه أنه تم نقل أسير محرر عمره 17 عاما إلى مجمع رام الله الطبي بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية؛ عقب خروج الأسرى (الأشبال والأسيرات الفلسطينيات) من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة الإنسانية.

وأكد مسئولون أمريكيون، أن مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام؛ يمهد الطريق لاستكمال بنودها خلال الأيام المقبلة، منوهين بأن البيت الأبيض تابع عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إنه على الرغم من أن إسرائيل أرادت أن يكون إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، أن يكون صامتًا؛ إلا أن الفلسطينيين خرجوا في الشوارع، للاحتفال، وهم في انتظار المفرج عنهم للاحتفال بهم.