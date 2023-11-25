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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر والسعودية.. محمد رمضان يكشف تفاصيل فيلمه أسد الأسود

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل فيلمه الجديد “أسد الأسود” والذى يقوم بتصويره قريبا مع المخرج والمؤلف محمد دياب. 

وقال محمد رمضان خلال تواجده فى السعودية لتقديمه حفله فى الرياض : "أحضر لفيلم "أسد أسود" ونصور 60 % منه في المملكة العربية السعودية و 40%  في مصر، وهو تأليف وإخراج محمد دياب والذى كان آخر مشروع له قبل "أسد أسود" مسلسل إنتاج مارفل وأيضا هو أول مصرى تنتج له مارفل وأول مصري يكون فى لجنة تحكيم مهرجان أوسكار". 

وأثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بسبب تصريحاته المثير بإحدى القنوات السعودية عقب حفله الذى أقيم فى الرياض.

وقال محمد رمضان : بقى عندنا عاصمة كبيرة للفن بجوار مصر، مصر كانت طول العمر والوقت اللي فات لوحدها، النهاردة السعودية فتحت سوق الفن للعالم كله شيء عظيم، بشكر هيئة الترفيه وولي العهد أنه أثرى الوطن العربي بأشياء عظيمة بتخص مهنتنا.

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محمد رمضان

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان أثناء صعود أبناءة له علي المسرح في الحفل الأخير.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يغني ويصعد له أطفالة للغناء والتصوير معه.

كشف أحد الحاضرين لـ حفل محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

ونشر الشاب، الذي حضر حفل محمد رمضان، صورة، عبر موقع “إكس”- تويتر سابقا-، ظهرت فيها دولارات غير حقيقية، وعليها صورة محمد رمضان، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (أقوى كارت، عندي كلام، مافيا)، وغيرها من الأغاني.

وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر لـ جمهوره في المملكة العربية السعودية، وداعبهم قائلا: «أنتم نمبر وان بالنسبالي».

دولارات محمد رمضان 

وكشف أحد الحاضرين لـ حفل محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

ونشر الشاب، الذي حضر حفل محمد رمضان، صورة، عبر موقع “إكس”- تويتر سابقا-، ظهرت فيها دولارات غير حقيقية، وعليها صورة محمد رمضان، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان “أسد الأسود” المخرج والمؤلف محمد دياب افلام محمد رمضان

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