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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بدء تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.. إقبال كبير من المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

لا تنخدعوا بالدفء|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

عضو الجالية المصرية بالسعودية للمواطنين: انزل وشارك وقول كلمتك| شاهد
قال أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية بـ السعودية، إن اليوم الأول للانتخابات شهد ازدحاما شديدا للغاية، حيث أدى ذلك لإنشاء ثلاث مناطق إنتظار في منطقة جدة لتسهيل دخول الناخبين.
 

الجالية المصرية بألمانيا: المرأة من أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية
قال ماجد سعد، أحد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، إن الجالية المصرية جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصري، ولهذا كان هناك إقبال كثيف من قبل الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في برلين.

 

إقبال كبير من المصريين بالسعودية للمشاركة في العملية الانتخابية.. فيديو
قالت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إن السعودية تضم الجالية المصرية والتي تعتبر الجالية الأكبر في كافة الدول.

 

شاهد.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت في الصين وسلطنة عمان
قال السفير عصام حنفي في بكين، إن اليوم الثاني للانتخابات في لجنتي بكين وشنجهاي تسير فيهما العملية الانتخابية بسلاسة، وهناك توافد كبير من المصريين، معقبًا أن لم يتم تسجيل أية مشكلات حتى الآن في العملية الانتخابية.

 

البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة| الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة القادمة
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع استمراره حتى الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أنه مع يوم الثلاثاء ستتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
 

الجالية المصرية بالكويت: المشاركة الانتخابية اليوم تفوق أي عملية سابقة|فيديو
قالت الدكتورة داليا البيالي، عضو الجالية المصرية بالكويت، إن أيام انتخابات المصريين في الخارج بمثابة عُرس ديمقراطي ويوم وطني للمصريين في الكويت.


100 مليون دولار من الإمارات.. بدء تفعيل صندوق الخسائر والأضرار
قالت إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية من دبي: إنه تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي ااتفق عليه في كوب 27 بمصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.


بأنبوبة أوكسجين وكرسي متحرك.. مصري بالكويت يشارك في الانتخابات الرئاسية
استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، ملحمة وطنية أمام السفارة المصرية في الكويت، إذ أصر أحد المصريين المقيمين في دولة الكويت، على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الجارية، إذ لم تمنعه ظروفه الصحية من الحضور والمشاركة في العرس الانتخابي، فوصل إلى اللجنة على كرسي متحرك وهو حامل علم مصر بيده.


السيسي يلتقي كامالا هاريس.. توافق مصري أمريكي على خطور الوضع بغزة.. فيديو
أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس السيسي استقبل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

 

التوك شو الأرصاد الجالية المصرية الأرصاد الجوية الانتخابات الرئاسية السيسي

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