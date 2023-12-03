اخبار مصر| الحكومة: انتهاء أزمة الدولار قريبا.. من يتقدم لوحدة سكنية سيحصل عليها

اخبار مصر.. بدأت الحكومة في إجراءات جادة لحل أزمة الدولار على الصعيدين الدولي والمحلي، كما أجرت القيادة السياسية مباحثات مع ممثل المفوضية الأوروبية بجانب ممثلي صندوق النقد الدولي لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمات الأجنبية وعودة الأموال الساخنة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اعتزاز متبادل.. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني| صور

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

بدأت الحكومة في إجراءات جادة لحل أزمة الدولار على الصعيدين الدولي والمحلي، كما أجرت القيادة السياسية مباحثات مع ممثل المفوضية الأوروبية بجانب ممثلي صندوق النقد الدولي لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمات الأجنبية وعودة الأموال الساخنة.

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي.

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

توجيهات رئاسية.. مدبولي: أي مواطن يتقدم لوحدة سكنية يمكنه الحصول عليها

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية حول نتائج الجولة التي قام بها اليوم في مدينتي السادات وحدائق أكتوبر عقب تسليمه عقود عدد من الوحدات السكنية بمدينة "حدائق أكتوبر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

بدء تصويت المصريين بنيوزيلاندا في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة بالخارج

بدأ المصريون في نيوزيلندا، في التاسعة من صباح الأحد (بتوقيت ويلينجتون)، في التوافد على مقر اللجنة الفرعية الانتخابية في سفارة مصر؛ للتصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة.. إغلاق صناديق الاقتراع بسويسرا واليونان والمغرب ونيجريا

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إغلاق صناديق الاقتراع في سويسرا واليونان والمغرب ونيجريا؛ عقب انتهاء فترة التصويت لـ اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وزارة الطيران تشارك في COP28 بدبي وتستعرض الجهود الداعمة لقضايا تغيرات المناخ

شارك وفد من وزارة الطيران المدنى، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي؛ وذلك من خلال حدث جانبي ضمن فعاليات المؤتمر بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء.

بالأسماء.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي في السادات

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عددا من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

السيسي يناقش مع رئيسة تنزانيا تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي يتوافقان بشأن خطورة الوضع في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه تفقد 4 مصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في عدد من القطاعات من اجهزة منزلية والمواد الغذائية والزيوت و النسيج .

وزير الري: مؤتمر المناخ بدبي فرصة للبناء على نجاحات صندوق الخسائر للمياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، وبحضور مدير عام منظمة الفاو ، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد) .

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 3 ديسمبر، نهارا طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما تكون حـالة الطقس ليلا بارد على أغلب الانحاء .

شاهد| أبناء الجالية المصرية بالنمسا يؤدون واجبهم الانتخابي في ظروف جوية قاسية

حرصت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، رغم البرد القارس والثلوج، وذلك تزامنا مع ثاني أيام التصويت لانتخابات الرئاسة بالخارج، إيمانا بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

سويلم: نشهد لحظة فارقة في تاريخ المياه بإطلاق "خطة عمل الاستثمار في إفريقيا"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، بحضور موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا ، ومارك روتي رئيس وزراء هولندا ، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة .