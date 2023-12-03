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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الرجل الذي جاء في سلام.. معرض مؤقت بمتحف الزعفران

صدى البلد

يقام معرض مؤقت عن “إيمحتب”، تحت عنوان (الرجل الذي جاء في سلام)، في متحف الزعفران بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتورة نوال جابر القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة روان عادل مدير وحدة التدريب الميداني والعملي، والدكتورة دينا محسن نائب مدير الوحدة.

يقام المعرض بعد غد، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، الساعة 10 صباحًا في متحف الزعفران بالجامعة.

ويأتي هذا المعرض ضمن أنشطة طلاب الفرقة الثالثة،  قسم إدارة متاحف ومواقع أثرية (مشروع مادة الاتصال الإعلامي في المتاحف) القائم بتدريس المادة د. ندا منير.

اليوم.. عقد ثاني ندوات حقوق الإنسان في كلية البنات جامعة عين شمس

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وعلى جانب آخر عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، ثاني ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق"، اليوم الأحد 3 ديسمبر، في استضافة كلية البنات، تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة هبة بركات، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية، في بادرة هي الأولى من نوعها، تُعقد بجميع كليات الجامعة، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة، ليكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.  

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

ورحبت الدكتورة هبة بركات بالدكتور حاتم العبد، والحضور، وأكدت أهمية موضوع الندوة؛ حتى تتعرف الطالبات على ما يتمتعن به من حقوق أصيلة.

وعقب انتهاء الندوة؛ فُتح باب المناقشة أمام الطالبات، حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة استفساراتهن.

وفي ختام الندوة قدمت الدكتورة هبة بركات، شهادة تكريم إلى الدكتور حاتم العبد، تقديرًا لجهوده المتميزة.

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