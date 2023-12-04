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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 160 ألف جنيه.. اشتر سيارة هاتشباك من فولكس فاجن

فولكس فاجن بولو موديل
فولكس فاجن بولو موديل 1999

استطاعت شركة فولكس فاجن، عملاقة تصنيع السيارات الألمانية العريقة، أن تقدم مجموعة مميزة من سياراتها حول العالم وللسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام وعائلة الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التقنيات والتجهيزات.

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وتعتبر السيارة فولكس فاجن بولو من اشهر إصدارات الصانع الألماني، والتي تأتي بتصميم الهاتشباك متوسط الحجم، والذي ينال اعجاب الكثير، وخاصة الفئة الشبابية، نسبة إلى ابعاد السيارة، والتصميم صاحب الملامح الحادة، والقدرات الفنية.

فولكس فاجن بولو موديل 1999 

وظهرت السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احدث الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، وإعادة طلاء الهيكل الخارجي بالكامل للتحديث فقط.

فولكس فاجن بولو موديل 1999 

وتضم السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، إطارات جديدة بعدد 4، مع جنوط، ومكيف هواء يعمل بكفاءة عالية بحسب البيانات الخاصة بهذه النسخة، إلى جانب وجود زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي ترفيهي مدخل USB و AUX، وقفل مركزي للأبواب، وريموت كنترول للتحكم.

فولكس فاجن بولو موديل 1999 

وتأتي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 بقدرات فنية قياسية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ 75 حصانا، وناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات، بينما حصلت النسخة التي نتحدث عنها على محرك معدل بسعة 1600 سي سي.

فولكس فاجن بولو موديل 1999 

سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 

ظهرت السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 التي نتحدث عنها، للبيع عبر الإنترنت بسعر 160 ألف جنيه قابل للتفاوض.

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