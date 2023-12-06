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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

فيديو لطفلة فلسطينية
فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحظى بملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من إعجاب رواد السوشيال ميديا 

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على الجانب الآخر ظهرت في مقطع الفيديو طفلة فلسطينية تعيش في قطاع غزة، وهي تلهو فوق صاروخ إسرائيلي قد سقط في باحة المنزل وذلك دون أن ينفجر.

وقد ظهرت الطفلة وهي تجلس مُبتسمة وذلك فوق الصاروخ الإسرائيلي وعند سؤالها هل تشعر بالخوف أجابت: لا.. وظلت في الوقت نفسه تلوح بعلامة النصر مثلها مثل الكثير من الأطفال الفلسطينيين الذين يعدون مثالًا للشجاعة والتحدي ومازال لديهم الأمل في تحرير بلادهم.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@555isllam.555/video/7308845212586069253?_t=8hwS3qb3566&_r=1

مقطع فيديو طفلة فلسطينية قطاع غزة الصاروخ الإسرائيلي

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