عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يقدم خدمة رسائل صوتية جديدة وميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تخفض سعر الجهاز اللوحي Redmi Pad

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، جهازها اللوحي المسمي Redmi Pad في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي تم تقديمه في 3 تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، ويباع في بعض الأسواق العالمية كجهاز لوحي منخفض التكلفة.

 

هتختفي بعد ما تسمعها.. واتساب يقدم رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن ميزة مختفية جديدة لمستخدميه من شأنها أن تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة، وستختفي بمجرد الاستماع إليها.

 

موبايل Realme GT 2 Pro يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

تواصل شركة ريلمي الصينية، طرح واجهة المستخدم التابعة لها Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، لهواتفها الرائدة وفقا لجدولها الزمني كما وعدت الشركة سابقا.

 

ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة ميتا Meta، موقعا مجانيا لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي يسمى "Imagine with Meta AI"، واستخدمت عملاقة التواصل نحو 1.1 مليار صورة من منصتي فيسبوك وإنستجرام لتدريب هذا النموذج الجديد على إنشاء الصور الإبداعية.

 

مقارنة بين أقوى هواتف.. أوبو رينو 11 برو ينافس سامسونج Galaxy S23 FE

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

 

لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي.. آبل تزود سلسلة iPhone 16 بميكروفونات متطورة

أفادت أحدث المعلومات بأت شركة آبل تخطط لترقية الميكروفونات المستخدمة في تشكيلة iPhone 16 للعام المقبل، بهدف تحسين تجربة استخدام المساعد الصوتي الشخصي Siri.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|واتساب يعلن عن تغيير كبير لتحديثات الحالة.. ميتا تطرح التشفير الشامل عبر فيسبوك ماسنجر

أخبار التكنولوجيا| واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها.. سامسونج تحدث موبايل Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

أخبار التكنولوجيا.. نجاح مبادرات وزارة الاتصالات بوصولها لجميع المحافظات و83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

ترشيحاتنا

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 6 آليات عسكرية صهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ