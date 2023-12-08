أخبار التكنولوجيا.. واتساب يقدم خدمة رسائل صوتية جديدة وميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، جهازها اللوحي المسمي Redmi Pad في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي تم تقديمه في 3 تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، ويباع في بعض الأسواق العالمية كجهاز لوحي منخفض التكلفة.

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن ميزة مختفية جديدة لمستخدميه من شأنها أن تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة، وستختفي بمجرد الاستماع إليها.

تواصل شركة ريلمي الصينية، طرح واجهة المستخدم التابعة لها Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، لهواتفها الرائدة وفقا لجدولها الزمني كما وعدت الشركة سابقا.

أطلقت شركة ميتا Meta، موقعا مجانيا لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي يسمى "Imagine with Meta AI"، واستخدمت عملاقة التواصل نحو 1.1 مليار صورة من منصتي فيسبوك وإنستجرام لتدريب هذا النموذج الجديد على إنشاء الصور الإبداعية.

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

أفادت أحدث المعلومات بأت شركة آبل تخطط لترقية الميكروفونات المستخدمة في تشكيلة iPhone 16 للعام المقبل، بهدف تحسين تجربة استخدام المساعد الصوتي الشخصي Siri.