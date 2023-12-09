أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين والثلاثاء.. مصر تنفرد بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



حماس تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير جندي أسير.. التفاصيل كاملة

أعلنت حركة حماس إفشال محاولة إسرائيلية نفذتها قوة خاصة من الجيش لاسترداد أحد الجنود الأسرى لديها، قائلة: “تم اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ما أدى إلى قتل وإصابة أفراد القوة”.





استمرار الأمطار والبرودة| الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 مفاجأة

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.



الوطنية للانتخابات: مصر تنفرد بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

قال حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر من استكمال ما بدأه أبنائنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد لسنوات الستة القادمة”.



الأمطار تصل القاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن الشبورة التي كانت تؤثر على البلاد خلال الأيام الماضية أصبحت خفيفة.

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين في أكاديمية الشرطة

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث زار الرئيس السيسي مقر أكاديمية الشرطة وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية المؤثرة خلال هذه الفترة كثافتها خفيفة وتوجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية مسببة انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية



البابا تواضروس الثاني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق دستوري وواجب وطني

أذاعت الفضائية المصرية ضمن برنامج صباحنا مصري بيانا بما صرح به البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس، حيث قال البابا تواضروس الثاني إن المشاركة في الإنتخابات هي حق دستوري وواجب وطني.



عقب قصفه..وسائل إعلام فلسطينية: خروج مستشفى يافا في دير البلح من الخدمة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكدت وسائل إعلام فلسطينية خروج مستشفى يافا في دير البلح من الخدمة عقب قصفه.

الشعب الديمقراطي: توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت نظامًا بالغ الدقة وفقًا للدستور والقانون لسير العملية الانتخابية، حيث يسرت عملية معرفة الناخب مقر لجنته الانتخابية.