أخبار التكنولوجيا|أبرز الهواتف القابلة للطي خلال 2023.. تسريبات حصرية تكشف تاريخ حدث سامسونج المقبل Unpacked 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شاومي رسميًا اليوم عن كشف النقاب عن الإصدار المحدود من هاتف Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear في 22 ديسمبر في الصين، كما شاركت الشركة الصور لعرض تصميم وميزات هذا الإصدار الخاص من Civi 3.

أعلنت شركة سامسونج ، أحدث هواتفها الرائدة في عام 2023، وهي سلسلة جالكسي S23، وتضم السلسلة ثلاثة هواتف “جالكسي S23، وجالكسي S23+، وجالكسي S23 ألترا”.

يعتبر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus من شاومي، خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات في هواتفهم المحمولة، فهو يتضمن العديد من المواصفات الرائعة التي يجب أن يعرفها كل من يرغب في شراء هاتف ذكي جديد، حيث يتمتع هذا الهاتف بكاميرا خلفية 200 ميجابكسل، كما يأتي بمزايا مثل تصنيف IP68 ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب، يتميز أيضا بشاشة كبيرة منحنية الحواف بقة 1.5K وغيرها المزيد.

في عالم تبدو فيه العديد من الهواتف الذكية العادية متشابهة، تعد التكنولوجيا المتطورة في مجال الأجهزة القابلة للطي أمرا لا يمكن تجاهله، وخلال عام 2023، شهدنا إطلاق العديد من الهواتف القابلة للطي المميزة من مختلف الشركات العالمية، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال العام وميزاتها ومواصفاتها المثيرة للاهتمام.

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف ريلمي الجديد Realme GT 5 Pro وهاتف شاومي المميز Redmi K70 Pro.

تم إطلاق العديد من هواتف أندرويد ضمن الفئة المتوسطة خلال عام 2023، وقد حققت العديد منها نجاحا كبيرا في السوق، وفيما يلي سنستعرض أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة التي صدرت في عام 2023.

تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة، يتميز بسعر منافس في الفئة الاقتصادية، هذا الهاتف الجديد يحمل اسم Oppo A59، يتميز هذا الهاتف بمواصفات عالية الجودة تضمن أداءً سريعا وسلاسةً في الاستخدام مشابهة لتلك الموجودة في هاتف الشركة السابق Oppo A58.

كشفت تسريبات حصرية عن تاريخ حدث شركة سامسونج المقبل Galaxy Unpacked لعام 2024، والذي من المقرر أن تعلن فيه عن سلسلتها الجديدة Galaxy S24.

كشفت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles الهندية، النقاب عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، ينطلق تحت اسم Lava Storm 5G، وهو أول هاتف تطلقه العلامة التجارية ضمن سلسلتها الجديدة Storm.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، أحدث هواتف سلسلة ريدمي خلال الشهر الماضي، تحت اسم Redmi K70، ونفذت الشركة أول عملية بيع للتشكيلة الجديدة في الأول من ديسمبر، وبعد وقت قصير من إصدارها، ذكرت Redmi أن المبيعات تجاوزت 600000 وحدة خلال الدقائق الخمس الأولى، أي ضعف حجم مبيعات سابقتها K60.