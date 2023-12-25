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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب  في مصر ارتفاعات على مدار الأيام الماضية متأثرة بصعود المعدن الأصفر وسجلت سعر الأوقية 2061 دولار.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25  ديسمبر 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

سعر الذهب بدون مصنعية


عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر لـ جرام عيار 24 ا لأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 3509 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين نحو 3216 جنيهًا .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 3070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2631 جنيها.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 2047 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الإثنين نحو 1754 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الإثنين نحو 24560 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو  3.5 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية  2061 دولار

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شعبة الذهب: أي تغير في السعر يوم الأحد غير منطقي ولا يمثل السوق

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المؤشرات تتنبأ بزيادة في الأسعار..شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعاره

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي في بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

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تعرف على سعر الذهب في مصر الآن


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