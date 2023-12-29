أخبار التكنولوجيا.. أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24 ونجاح ساحق لـ فيفو iQOO Neo 9

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24، والتي ستعلن عنها في حدث Unpacked المقبل، والمقرر إقامته في 17 يناير 2024.

كشفت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي، النقاب عن الهاتف الذكي Redmi 12C قبل نهاية عام 2022 في الصين، الآن، ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Redmi 13C 5G للسوق المحلية.

كشفت شركة هواوي Huawei، عملاق التكنولوجيا الصيني، على مدار عام 2023، عن بعض منتجاتها الأكثر ابتكارا وإثارة، والتي تُظهر بشكل عام التزام هواوي بالابتكار والتميز في صناعة التكنولوجيا وقدرتها على إحداث ثورة في السوق.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم للدردشة والتواصل الاجتماعي، على ميزة جديدة لحماية أعين مستخدميه من الإجهاد الناتج عن استخدام التطبيق لفترات طويلة.

أطلقت شركة فيفو الصينية، أحدث إصدارت سلسلة iQOO رسميا، تحت اسم iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro في الصين، أول أمس، يأتي كلا الجهازين بمواصفات متميزة، بما في ذلك المعالج الرائد وشاشة AMOLED والشحن السريع والمزيد، حيث كانت هذه التشكيلة متاحة للحجز المسبق بعد الإطلاق مباشرة، وسيتم طرحها للبيع بشكل رسمي بدءا من 30 ديسمبر.