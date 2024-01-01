فولة والكيف| تفاصيل اعترافات المتهم بقتل صديقه: كسرت أسنانه

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم وهيب رجب وشهرته فولة بالإعدام شنقا لقيامه بإنهاء حياة تاجر مخدرات بهدف سرقته.

30 ألف جنيه

تضمنت واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة، أن المتهم وهيب رجب وشهرته "فولة" وآخرين قضت الدعوى الجنائية لوفاته احمد مجاهد عيد مجاهد والمجني عليه فرج ضاحي، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار فى المواد المخدرة، بأن يقوم المجنى عليه بجلب وإحضار المخدر الى مسكنه ويقوم المتهم والآخر الذى توفى بتوزيعها على عملائهم مقابل عمولة لكل منها، ونظرا لحدوث خلافات مادية بين الأخر والمجني عليه لاستيلاء الأخير منه على مبلغ ثلاثين ألف جنيه بحجة الحصول له على تأشيرة للسفر للعمل خارج البلاد وكذلك مرور المتهم الماثل بضائقة مالية، ولعلم المتهم والآخر بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المواد المخدرة داخل الشقة سكنه، فهداهما تفكيرهما الشيطانى إلى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة وبيعها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما، وقد تدبرا هذا الأمر فى هدوء وروية فى اليوم السابق على تاريخ الحادث.

وبعد أن استقر تفكيرهما وهداهما الى قتل المجنى عليه وصمما على ذلك بغرض سرقة المواد المخدرة التى يعلمان مسبقا بمكان تواجدها بمسكن المجنى عليه، ورسما خطة لتنفيذ الفعل الاجرامى حتى تحين الفرصة التى يكون المجنى عليه بمفرده داخل الشقة سكنه على أن يذهب الاخر الذى توفى الى شقة المجنى عليه وبعد فترة قصيرة يلحق به المتهم الماثل وأعدا لارتكاب جريمة القتل المصمم عليها "شريط لاصق طبى" اشتراه الاخر الذى انقضت الدعوى لوفاته من إحدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن، وفى ليلة الحادث يوم 20/8/2020 وبعد أن ارخى الليل سدوله توجها الى مسكن المجنى عليه وما أن ظفرا به قام الأخر بلف الشريط اللاصق حول رقبته أكثر من لفة بقوة وإحكام لخنق المجنى عليه وأمسك المتهم الماثل بساقيه لتكبيله.

تكسير أسنانه..

قام الآخر الذى توفى بوضع شريط لاصق على فمه حتى يكتم صوت استغاثته وكال له المتهم الماثل أكثر من ضربة بكل ما أتاه من قوة على رأسه بقطعة من الرخام بطول نصف متر عثر عليها بشقة المجنى عليه فاختل توازنه فلاحقه الأخر وقام بطعنه بسلاح أبيض تحصل عليه من المطبخ عدة طعنات فى أجزاء متفرقة من جسده واستمر فى خنقه بقوة بالشريط اللاصق الطبى وكال له عدة ضربات بقبضة يده حتى تكسرت أسنانه وتناثرت على ارضية الشقة ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بإزهاق روح المجنى عليه.

افتضاح أمرهما ..

كما احدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته خنقا وقاما بسرقة هاتفه الخلوى ومن خوفهما إفتضاح أمرهما فرا هاربين على أن يعود المتهم الماثل إلى شقة المجنى عليه مرة أخرى لسرقة المواد المخدرة المتواجدة بالشقة والتى كانا يعلمان بمكان تواجدها ولكن سرعان ما فاحت رائحة كريهة من داخل الشقة فأبلغ الجيران والأهالي الشرطة ودلت تحريات الشرطة على قيام المتهم الماثل والأخر الذى توفى بارتكاب الواقعة.